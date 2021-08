Creche de Timóteo cria projeto para incentivar hábitos saudáveis na prevenção da Covid-19

Como forma de incentivar hábitos saudáveis e higiênicos, e manter um ambiente mais seguro para as crianças e profissionais em meio à pandemia da Covid-19, a Creche Acolher realizou o projeto Higiene, Saúde e Segurança. Desenvolvida por meio do edital da Fundação Aperam Acesita, a iniciativa visa contribuir com os protocolos sanitários de prevenção do coronavírus na instituição timotense que assiste 74 crianças de quatro meses a três anos de idade.

“Nosso intuito é proporcionar às nossas crianças e às famílias delas espaço saudável, para que a educação possa fluir de uma maneira efetiva, em ambiente seguro dentro das possibilidades, buscando superar os desafios impostos pela pandemia”, explica a coordenadora pedagógica da Creche Acolher, Elizangela Izabel.

Com os recursos adquiridos via edital, a Creche comprou máscaras e luvas descartáveis, para evitar a disseminação de doenças pelas vias aéreas e pelo toque de superfícies contaminadas; máquina de lavar, para garantir a higienização de roupas e enxovais, e assentamento de cerâmica da área do refeitório, para facilitar a higienização dessa dependência do prédio.

“Graças ao projeto, foi possível assegurar o desenvolvimento físico e mental das crianças, proporcionando a elas conforto e segurança por meio de hábitos higiênicos. Paralelamente à promoção da saúde, trabalhamos o desenvolvimento psicomotor das crianças, propondo situações e materiais que promovam vivências de complexidades crescentes. Todo o conjunto de ações contribuem para que as crianças vençam etapas de seu desenvolvimento tendo como aliada a saúde”, reitera Elizangela.

A coordenadora pedagógica enfatiza que, “de acordo com orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), urge a necessidade de fazermos adequações físicas, bem como, doutrinar as crianças num ambiente de creche, no intuito de evitarmos a proliferação do coronavírus, causador da Covid-19, e de muitas outras doenças com probabilidade de serem transmissíveis, tais como a diarreia, a hepatite, infecções intestinais, conjuntivite, dentre outras”, finaliza.

EDITAL DE PROJETOS 2021

No mês de setembro, será lançado o Edital de Projetos 2021 da Fundação Aperam Acesita. A iniciativa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de projetos e ações sociais que propiciem a melhoria das condições de vida das comunidades localizadas nas áreas de atuação da Aperam South America e Aperam BioEnergia.