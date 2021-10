A Prefeitura de Coronel Fabriciano anunciou hoje (28), o encerramento a partir desta sexta-feira (29/10), do atendimento do Centro de Referência do Coronavírus, também conhecido como Centro Covid.

O Centro foi inaugurado em 20 de março de 2020. Foi o primeiro Centro de Referência exclusivo atendimento Covid do Brasil, com horário das 7h às 22 horas todos os dias da semana.

A medida foi tomada em razão do baixo número de casos de infecções pela doença, o que reduziu a procura à unidade de saúde em mais de 90%. Diante da baixa demanda, o município decidiu pela descontinuidade do serviço.

O número de internações no Hospital Dr. José Maria Morais também é próximo do zero – em duas semanas, apenas um paciente precisou de internação. A Secretaria Estadual de Saúde solicitou a avaliação para descredenciamento dos leitos reservados à Covid.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, informou que o resultado reflete o trabalho assertivo da imunização na cidade. “A gente fica grato por ter tomado as medidas corretas, reservando a 2ª dose para todos que tomaram a 1ª dose. Atingimos nesta semana mais de 85% de imunização completa e isso é que reflete na queda significativa dos casos. Agora estamos vislumbrando outras políticas públicas”, disse.

O painel da Covid no município aponta que falta muito pouco para a rede municipal de saúde imunizar toda a população com as duas doses da vacina. Segundo o boletim do último dia 27/10, já foram vacinados mais de 71 mil cidadãos com a 1ª dose e mais de 61 mil com as duas doses.

O município informa que todos aqueles que ainda não se vacinaram ou que por motivos próprios deixaram de tomar a 2ª dose, devem comparecer à Unidade de Saúde de referência e agendar a vacina. O cronograma de vacinação na cidade segue tranquilo.

3ª DOSE

A Secretaria de Governança da Saúde mantém a vacinação de reforço para os idosos acima dos 70 anos e profissionais de saúde que tomaram a 2° dose a mais de 6 meses. Mais de 4 mil pessoas já tomaram a 3° dose. O município aguarda orientações da Secretaria de Estado da Saúde quanto à liberação para aplicar a dose de reforço em outras faixas da população.