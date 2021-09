Fabriciano realiza Dia D de 2ª dose contra Covid no sábado (25)

A Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano, realiza no próximo sábado (25), um mutirão de vacinação da 2ª dose contra Covid-19 para pessoas acima de 18 anos. A ação vai acontecer em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 16h. A expectativa do município é avançar com a imunização completa daqueles que já se vacinaram com a 1ª dose. Quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina pode agendar dia e horário na unidade de saúde de referência.

Há duas semanas, o município realizou um mutirão para vacinar jovens de 18 a 25 anos, sendo a vacinação da 2ª dose agendada para este sábado. O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, acredita que haverá uma grande procura novamente. “A gente tem a expectativa de avançar com a imunização de 2ª dose, completando assim o ciclo vacinal. Esperamos que todos os agendados compareçam”.

O secretário reforça a necessidade de comparecer na hora agendada para evitar aglomerações. “Pedimos que a população respeite o agendamento. Isso é importante para os nossos vacinadores e também para a população, com a prestação de um serviço de qualidade”, disse.

CASOS EM QUEDA

A ocupação de leitos Covid-19 no município se mantém em queda já há dois meses. Os leitos de suporte ventilatório têm ficado vazios a maior parte do tempo e os de UTIs, estão com ocupação abaixo de 10%. Os óbitos por Covid também atingiram nas últimas semanas os menores índices desde o primeiro pico da pandemia, julho de 2020.

Ao mesmo tempo, o Centro de Referência Covid-19 já reduziu o horário de funcionamento aos finais de semana pela metade em razão da baixa procura. Atualmente, aos sábados e domingos, o Centro Referência abre das 7h às 13h.