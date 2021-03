Fabriciano recebe comitiva do estado e amplia leitos Covid-19

Uma comitiva com representantes das Secretarias de Estado de Governo e Saúde esteve em Coronel Fabriciano nesse domingo (21), para conferir in loco a informação que vem sendo passada pelo prefeito Marcos Vinicius, desde 2020, de que o município está preparado para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Além dos leitos de UTI credenciados ao SUS, o município construiu por conta própria, uma ala com 60 leitos de UTI e clínicos que podem ser transformados em UTI caso haja necessidade. Já considerando os novos leitos que aguardam a habilitação pelo estado, atualmente a ocupação com vítimas da Covid-19 abrange 95% para leitos de UTI E 71% nos leitos de suporte ventilatório.

O assessor especial da Secretaria de Governo, Ibiraty Martins, a assessora técnica da Secretaria de Saúde, Adriana Vilela e o superintendente Regional de Saúde, Ernany de Oliveira Duque, visitaram o Hospital Dr. José Maria Morais, onde conferiram de perto os investimentos feitos e toda a infraestrutura disponibilizada para novos pacientes e que aguarda homologação ao SUS por meio do Estado.

Acompanhados do prefeito e do secretário de Governança da Saúde, a comitiva esteve também na UPA Dr. Walter Maia, que também é referência no atendimento às vítimas da doença.

Ciente das dificuldades que passa a região do Vale Aço em relação à oferta de leitos, o prefeito Marcos Vinicius, disponibilizou de imediato 10 leitos de UTI e 10 clínicos. Outros 20 clínicos e 10 de UTI também poderão ser colocados à disposição do estado nos próximos dias.

“De antemão muito obrigado por essa grande ajuda no momento! A gente sabe que o simples fato de criar leitos não resolve a situação, mas alivia em parte”, disse Ibiraty Martins.

O chefe do Executivo, por sua vez, vai ajudar o estado e a região cedendo 20 leitos dos moradores de Coronel Fabriciano para os municípios colapsados. “Eu sempre falei que o município tinha condições de contribuir, e eu gostaria que você, Ibiraty, levasse nosso agradecimento ao Governo do Estado pela sensibilidade dessa ampliação de leitos. A gente sabe da situação difícil com o aumento do número de casos e ficamos felizes de poder ajudar”, afirmou.

Marcos Vinicius ressaltou que espera da população toda a responsabilidade na adoção das medidas de prevenção uma vez que a ampliação de leitos não garante a vida dos contaminados. O prefeito reforçou o discurso em prol da vacina e mais uma vez agradeceu ao governo por atender seu pedido para agilizar a liberação das doses de vacina que chegam ao município. “Ficamos gratos com a nova logística na distribuição das vacinas. De agora em diante não terá mais sábado, domingo nem feriado. É todos contra o covid”, concluiu.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, informou que o município tem se esforçado para dar vasão aos lotes de vacinas que chegam. A Gerência de Epidemiologia foi colocada em dedicação total à vacinação e não parou um dia sequer desde a chegada da primeira dose.

“Estamos pagando horas extras aos nossos vacinadores. Trabalhamos aos sábados, domingos e feriados, inclusive no carnaval, ninguém parou e esse empenho tem resultado no ótimo índice de cobertura vacinal com impacto direto na saúde de nossa população”, disse Cacau.

Nesta segunda-feira (22), Fabriciano atingiu a marca de 6.839 pessoas imunizadas com a primeira dose e 1.988 com a segunda dose entre idosos e profissionais da saúde. Desde sexta-feira (19), o município vacina idosos abaixo dos 75 anos, entre 70 e 74 anos.