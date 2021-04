Fiscalização intensifica atuação contra festas clandestinas em Timóteo

Com o fim de semana prolongado, o setor de Fiscalização da Prefeitura de Timóteo chamou a atenção da população para não relaxar com a adoção das normas sanitárias em relação à pandemia por Covid-19. “As pessoas devem continuar atentas e seguir as medidas preventivas evitando sair de casa e aglomerar com outras pessoas. Ainda não estamos livres do vírus que continua lotando as unidades hospitalares”, alertou o coordenador da Fiscalização, Silvio dos Santos.

No fim de semana passado, por exemplo, a Fiscalização interrompeu um baile funk no Distrito Cachoeira do Vale, onde mais de 30 pessoas estavam reunidas, num total descaso com a situação da saúde pública e com as recomendações da onda roxa do governo de Estado. As equipes foram acionadas e com o apoio da Polícia encerraram a atividade, embora o risco de elas terem contraído o vírus seja muito grande.

Além de os leitos de UTI´s de toda a região estar lotados, a nova variante do coronavírus trouxe uma nova realidade, pois o vírus é muito, mas agressivo e está infectando mais jovens adultos com idade entre 30 e 49 anos. As unidades hospitalares tem se deparado com pacientes cada vez mais jovens chegando, sem comorbidades e, mesmo assim, evoluindo rapidamente para um quadro grave, que demanda mais tempo dos profissionais.

Problemas ligados ao afrouxamento das medidas de restrição são consenso entre especialistas para justificar os números recordes de internação e óbitos. Um dos principais problemas enfrentados são as festas clandestinas em sítios, situação que será acompanhada de perto pelas equipes de Fiscalização da Prefeitura de Timóteo. Elas estarão mobilizadas e com a atenção redobrada neste fim de semana prolongado para coibir esse tipo de atividade.

“O cenário da pandemia continua muito grave. Por isso é importante ter responsabilidade e evitar aglomerações, usar máscaras e se precisar sair na rua, manter distanciamento social. Nesse momento de crise na saúde pública é importante que todos se cuidem”, disse Silvio dos Santos.