Força-tarefa em Timóteo amplia vacinação contra Covid-19

A força-tarefa montada pela Prefeitura de Timóteo reforçou as ações no enfrentamento à Covid-19 no último fim de semana. Em caráter excepcional em face do agravamento da pandemia, o município abriu no sábado e no domingo o Centro de Atendimento à Covid-19 que funciona no Centro de Saúde João Otávio, no Bairro Olaria.

No sábado (13) foram atendidos 165 usuários, realizadas três transferências de pacientes, uma visita e seis testagens. Já no domingo (14) foram 155 atendimentos e três transferências. A unidade ofereceu serviços de testagens rápidas para pacientes sintomáticos, avaliação clínica, orientação aos pacientes e encaminhamento para a UPA Geraldo dos Reis Ribeiro e para o Hospital e Maternidade Vital Brazil. O serviço foi disponibilizado aos munícipes de Timóteo com um quadro clínico considerado estável ou com sintomas gripais leves.

NOVAS DOSES

A vacinação também avançou com a aplicação de aproximadamente quinhentas doses do imunizante. O município já recebeu até o momento 6.024 doses da vacina. Já foram ministradas 4.773 doses em primeira e segunda doses: 38 em idosos institucionalizados e abrigados no Sodalício Tio Questor; 2.536 doses destinadas aos trabalhadores de saúde; 618 doses aplicadas em idosos com mais de 90 anos; 559 doses no público com idade entre 85 e 89 anos; e 774 doses em pessoas com 80 a 84 anos. Outras 248 doses foram ministradas em domicílio em idosos acamados ou com dificuldades de locomoção.

O secretário de Saúde, Eduardo Morais, destacou a importância dos serviços oferecidos à população no último fim de semana e aproveitou para agradecer mais uma vez a dedicação e esforço da equipe multidisciplinar em saúde, que continua na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

A situação de ocupação de leitos no Hospital e Maternidade Vital Brazil continua preocupante. Todos os 10 leitos de UTI Adulto Covid-19 estão com 100% de taxa de ocupação. Dos 18 leitos de enfermaria, nesta segunda-feira a ocupação era de 88,89% e os 8 leitos de UTI Adulto geral o percentual era de 75% de leitos ocupados.