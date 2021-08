Governo de Minas disponibiliza três milhões de seringas para o Ministério da Saúde

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), vai disponibilizar para o Ministério da Saúde (MS) 3 milhões de seringas de 1ml, usadas para aplicação do imunizante da Pfizer. O quantitativo será repassado pelo governo federal a outros estados que, no momento, estão com dificuldade para a aquisição do item.