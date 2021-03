Governo de Minas distribui mais 285 mil doses de vacinas contra Covid-19

O Governo de Minas cumpre mais uma etapa da maior operação de vacinação do estado. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) inicia, nesta sexta-feira (5), a distribuição das 285,2 mil doses de CoronaVac para imunização contra a Covid-19. Até o momento, Minas Gerais já enviou aos seus 853 municípios 1.298.452 doses.

Desta vez, a Secretaria de Saúde incluiu entre os grupos prioritários os municípios em situação crítica por causa da aceleração da pandemia nas macrorregiões Triângulo do Norte e Noroeste. Eles vão receber 0,8% a mais nesta remessa, que já contempla a primeira e segunda doses. A ação é mais uma das estratégias da SES-MG para reequilibrar a rede de Saúde do Estado.

LOGÍSTICA

As doses seguem via aérea para 10 Unidades Regionais de Saúde (URS) e em modal misto para outras 13. O primeiro voo decolou do Aeroporto da Pampulha às 9h30, rumo a Uberlândia. As cidades de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Itabira e Sete Lagoas retiram as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte.

Para a operação de distribuição dos imunizantes, mais uma vez a SES-MG conta com apoio das Forças de Segurança estaduais, que auxiliam no desenvolvimento e na execução das estratégias logísticas do transporte aéreo e das rotas terrestres.

“Tudo vem acontecendo conforme o planejado, com uma boa entrega por parte do Estado. Seguimos as orientações do Programa Nacional de Imunização, que avalia critérios epidemiológicos para determinar os públicos prioritários”, afirmou o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Até o momento Minas Gerais já vacinou 605.225 mineiros com a primeira dose e 290.176 com a segunda.