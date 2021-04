Governo de Minas envia mais 390.550 doses de vacinas contra Covid-19

O Governo de Minas Gerais distribui, nesta segunda-feira (26), 390.550 doses de vacinas para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) do estado. Os imunizantes compõem a 14ª remessa do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para Operacionalização de Vacinação Contra a Covid-19 e darão continuidade à maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Desta vez, a operação logística, que já conta com apoio das Forças de Segurança e Salvamento, disponibilizando as aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e efetivo terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil (PCMG) para escolta dos insumos, estará fortalecida com a parceria feita com a Azul Linhas Aéreas, que transportará vacinas para as Unidades Regionais de Saúde de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia.

A expectativa é de que até 15h as aeronaves do BOA tenham entregado todas as vacinas para as URSs de destino. Já a Azul Linhas Aéreas tem o último voo de entrega marcado para 17h25, decolando do Aeroporto de Confins rumo ao Aeroporto de Montes Claros.

“É importante que os municípios observem a orientação feita pela secretaria, a partir dos informes técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde, de que todas as doses entregues devem dar continuidade às campanhas de vacinação observando a cobertura dos públicos prioritários”, explica a coordenadora de Imunização da SES-MG, Josianne Gusmão.

PÚBLICOS PRIORITÁRIOS

A 14ª remessa tem 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac. De acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, os imunizantes desta remessa serão utilizados na vacinação da dose 1 para pessoas de 60 a 64 anos, e na dose 2 da população de 65 a 69 anos e das Forças de Segurança e Salvamento.