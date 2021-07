Governo disponibiliza comprovante digital de vacinação contra a Covid-19

Minas Gerais é o primeiro estado do país a disponibilizar para a população comprovante digital de vacinação contra a Covid-19. O serviço é prestado por meio do Saúde Digital MG – Covid-19, aplicativo em operação desde maio de 2020 que também disponibiliza teleconsultas, monitoramento de contatos de casos suspeitos e ou confirmados de Covid-19, apoio psicológico, e, recentemente, agendamento para a vacinação contra o novo coronavírus.

Até o momento, 176 municípios aderiram ao aplicativo para o agendamento de aplicação de vacinas desta que é a maior campanha de vacinação da história de Minas Gerais.

Conectado ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus), o registro de vacinação é comunicado imediatamente ao SUS, por meio de QR Code, e certifica que o usuário recebeu o imunizante contra a Covid-19. “Com o celular em mãos, o cidadão pode comprovar que recebeu as duas doses, no caso das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou dose única da Janssen em qualquer lugar que ele vá. A ação dá credibilidade de informação a quem recebe a pessoa e também praticidade para o usuário, que facilmente prova que está vacinado contra a doença”, explica Gian Gabriel Guglielmelli, assessor-chefe da Assessoria de Parcerias em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

FUNCIONALIDADES

A plataforma segue com as funcionalidades anteriores, que “vêm ajudando a diminuir a pressão sobre as unidades de saúde no enfrentamento da Covid-19”, como cita o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti.

Segundo ele, o aplicativo Saúde Digital é uma ferramenta de extrema relevância em tempos modernos e difíceis, como é o caso desta pandemia. “Além do atendimento médico virtual, que evita idas desnecessárias às unidades de saúde, desde junho, os municípios do estado podem utilizá-lo para organizar a vacinação. Todas as pessoas dos grupos prioritários podem agendar dia, local e horário para se vacinarem”, ressalta Baccheretti.

Montes Claros, no Norte de Minas, fez a adesão e segue com a Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19 de forma organizada e assertiva.

De acordo com Aline Lara Cavalcante Oliva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Imunização de Montes Claros, “o aplicativo auxilia no planejamento da distribuição das doses da vacina contra a Covid-19 em pontos estratégicos de vacinação, otimiza o tempo da equipe e aumenta a adesão aos protocolos de segurança.

Além dos benefícios já citados, o município pode acompanhar em tempo real toda a vacinação realizada via aplicativo por meio de um painel gerencial. Os dados são enviados automaticamente para o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do governo federal.

PRIVACIDADE

Segundo Jeff Plentz, presidente do grupo Techtools, o aplicativo, que garante a privacidade de dados dos cidadãos, vai ajudar na volta à rotina. “Com ele, será possível retomar com mais agilidade e segurança a atividade econômica nas cidades. Poderá ser utilizado, ainda, para que o indivíduo possa entrar em eventos e até mesmo ingressar em lojas e shoppings centers. Em vez de medir a temperatura na entrada dos locais, por exemplo, o QR Code poderá atestar que a pessoa já foi imunizada”, reforça.

A plataforma permitirá ainda que os municípios acompanhem em tempo real, unidade por unidade, o número de vacinações agendadas e realizadas, permitindo que toda a logística de distribuição e uso de doses ocorra da forma mais eficiente possível. “O sistema adotado pelo Governo de Minas Gerais é o mais completo e integrado do país”, observa Plentz.

O APLICATIVO

Lançado em maio de 2020, o aplicativo Saúde Digital MG – Covid-19, cuja tecnologia foi doada, temporariamente, pelo grupo Techtools, é disponibilizado, gratuitamente, pelo Governo de Minas para toda a população mineira. A ferramenta, disponível para Android e IOS, tem navegação intuitiva e permite que cada cidadão faça seu cadastro e também de outras pessoas que não possuam acesso digital.

Pelo aplicativo é possível identificar, triar e encaminhar o usuário para teleconsulta com médicos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e receber acompanhamento virtual de enfermeiros e psicólogos voluntários. Em caso de necessidade, o cidadão é orientado pelo médico a procurar a unidade de saúde mais próxima que possa atendê-lo presencialmente, e ou se conduzir para a realização do teste para a Covid-19. Por meio da plataforma, equipes da Atenção Primária à Saúde fazem o acompanhamento das pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou positivados de covid-19.

O app tem aprovação de 96%, segundo pesquisa feita com 4.465 usuários. Desde o lançamento houve 75 mil downloads; 43mil usuários cadastrados; 50 mil avaliações realizadas e mais de 11mil teleconsultas.