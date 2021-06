Ipatinga abre cadastro para vacinação de profissionais das redes estadual e particular de educação

Profissionais de creches e pré-escolas já estão sendo imunizados contra a Covid-19 em Ipatinga. Logo em seguida, o município vai vacinar trabalhadores do Ensino Fundamental, Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Superior. Quanto aos trabalhadores das redes estadual e particular, devem se cadastrar em local próprio já disponibilizado no site da prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br).

A Prefeitura de Ipatinga iniciou nesta quarta-feira (2) o cadastramento dos trabalhadores das redes estadual e privada de educação. O registro deste grupo está disponível no sistema eletrônico do município até domingo (6). Os profissionais devem preencher o formulário no endereço eletrônico www.vacinaeducacao.ipatinga.mg.gov.br. O cadastro ainda não é um sistema de agendamento, mas garantirá atendimento mais rápido no local de vacinação e evitará aglomerações na aplicação das doses de imunizantes. Já os trabalhadores da rede municipal de ensino serão contatados diretamente por profissionais da Secretaria de Educação, tendo em vista que já possuem cadastro disponível.

Na segunda-feira (7), a Secretaria de Saúde vai concluir a vacinação dos profissionais do Educação Infantil e creches. E na terça-feira (8) já começa a vacinação por meio de agendamento. As pessoas serão contatadas por profissionais da Saúde e devem comparecer à Policlínica Municipal na data e horário programados.

“Entendemos a ansiedade de toda a população, em particular dos trabalhadores da educação em receber a vacina, mas esse escalonamento é necessário, para evitar aglomerações. Garantimos que todos serão vacinados no menor espaço de tempo possível. Por isso ressaltamos a importância de obedecer ao cronograma estabelecido e comparecer dentro da programação estipulada”, explica o secretário de Saúde de Ipatinga, Cleber de Faria.

A secretária de Educação, Patrícia Avelar, informa que apenas na terça-feira (1º) foram vacinados mais de 600 trabalhadores em educação, e que o cronograma dos agendamentos prossegue com os professores, trabalhadores de apoio e do quadro administrativo do Ensino Fundamental. Em seguida, será a vez do grupo do Ensino Médio e, logo depois, professores, trabalhadores de apoio e do quadro administrativo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Ensino Superior.

“Vacinar nossos trabalhadores da educação é uma vitória para a Administração e para toda a população. Tenho certeza de que ainda vamos avançar muito nestes próximos dias. Para priorizar esse público, levamos em conta os importantes impactos sociais ocasionados pela pandemia no setor educacional com a necessidade de retorno às aulas presenciais”, disse a secretária.