Ipatinga adere à onda roxa que já está valendo em todo o estado

Em um pronunciamento feito pelas redes sociais no fim da tarde de hoje (17), o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, anunciou que o município está na onda roxa do Minas Consciente. No vídeo, o prefeito explicou que a alta nas ocupações de leitos UTI Covid SUS nos últimos dias, levou em consideração para que a cidade fosse inserida na onda roxa do programa do Governo do Estado.

“Nós estamos vivendo o pior momento do novo coronavírus, não só no Brasil, mas como no Estado de Minas Gerais e também na cidade de Ipatinga. Nos últimos dias a nossa cidade e também a região, está aí batendo a casa de 98 e 100% dos leitos de UTI ocupados”, disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, já foi acionado o Departamento Jurídico da prefeitura para questionar judicialmente a decisão do estado, para que o chefe do Executivo possa ter autonomia para tomar decisões de combate à doença.

Veja o vídeo com a decisão do prefeito Gustavo Nunes:

https://www.instagram.com/tv/CMiGEuPjxFp/?igshid=s7wp7upr66jx