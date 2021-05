Ipatinga adquire 11 mil testes de Covid-19

A Prefeitura de Ipatinga recebe nesta sexta-feira (21), 11 mil testes rápidos para detecção da Covid-19. Os exames adquiridos pela Secretaria de Saúde já estão disponíveis para serem utilizados na checagem das condições de saúde da população atendida no Centro Especializado de Atendimento à Covid (Ceac), já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Hospital Municipal os exames estarão disponíveis na segunda-feira (24). A realização da testagem está condicionada à avaliação do profissional médico de plantão.

O objetivo é ampliar o número de pessoas testadas para acompanhar a evolução dos casos na cidade, bem como buscar a adesão do paciente ao isolamento domiciliar, com acompanhamento familiar para evitar a disseminação do vírus.

O prefeito Gustavo Nunes ressalta que, além de todas as ações já empreendidas pelo governo de Ipatinga para combater a pandemia no município, como o reforço no volume de testes para diagnóstico da doença, entre muitas outras medidas efetivas de prevenção, “o mais importante e eficiente é a disciplina da população para amenizar os contágios. Evitar aglomerações, utilizar máscara, zelar por normas de higiene e acatar as recomendações dos profissionais de saúde ainda continuam sendo palavras de ordem”.

“Estamos tratando a questão da Covid com muita responsabilidade e transparência, e acima de tudo buscando a eficácia de nossas ações. Precisamos reduzir os índices de contaminação na cidade e estamos trabalhando incansavelmente para obter os melhores resultados para nosso município”, disse o chefe do Executivo.

NOVAS VACINAS

A Secretaria de Saúde assegura que está administrando com rígidos critérios de responsabilidade as doses de vacinas que chegam ao município, a fim de dar celeridade e máxima eficiência ao processo de imunização da população. Na próxima segunda-feira (24), Ipatinga receberá 1.710 vacinas da Pfizer, que serão destinadas exclusivamente às mulheres grávidas com comorbidades. O município havia suspendido a imunização deste grupo com a vacina da Aztrazeneca por recomendação da Anvisa.

O município aplicou até o momento 72.520 doses de vacinas, sendo 47.726 imunizações da primeira dose e 24.786 da segunda.