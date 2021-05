Ipatinga amplia grupo de vacinação com imunizante da Pfizer

A Secretaria de Saúde de Ipatinga anunciou nesta quarta-feira (26) que está ampliando o grupo de vacinação com o imunizante da Pfizer. Todas as pessoas acima de 18 anos com comorbidade comprovada por meio de laudo ou recomendação médica também serão atendidas.

O município decidiu adiantar o cronograma de imunização porque recebeu um quantitativo de 1.170 unidades de vacinas da Pfizer, que precisam ser utilizadas até sexta-feira (28). As doses foram destinadas principalmente às mulheres grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades e com indicação médica. No entanto, este público prioritário não tem correspondido às expectativas de comparecimento, mesmo com agendamentos.

“Decidimos ampliar o público porque estamos com um contingente grande de desistência entre as mulheres grávidas, que estão tendo resistência à vacinação. Mas estudos mostram que a vacina desse laboratório não oferece nenhuma complicação às gestantes”, esclareceu o secretário de Saúde Cleber Faria.

AGENDAMENTO

A Secretaria de Saúde reafirma que está administrando com rígidos critérios de responsabilidade as doses de vacinas que chegam ao município. Os imunizantes da Pfizer precisam estar em temperatura adequada para garantir a conservação apropriada.

Assim, para evitar perdas, o município definiu quatro Unidades Básicas Saúde (UBS’s) para atendimento à população. As vacinas estão disponíveis nas UBS’s do Esperança I, Jardim Panorama, Veneza e Bethânia que terão seu horário estendido até ás 21h para a vacinação. Profissionais dessas Unidades passaram por capacitação na última sexta-feira (21), a fim de agilizar o atendimento.

As vacinações continuam sendo realizadas por meio de agendamento, com data e horário. Importante aguardar o contato do Agente de Saúde, que direcionará as pessoas à sua Unidade de referência.

VACINAS APLICADAS

A Prefeitura de Ipatinga continua empenhando esforços a fim de dar celeridade e máxima eficiência ao processo de imunização da população. Até o momento, o município aplicou 73.403 doses de vacinas, sendo 48.328 imunizações da primeira dose e 25.075 da segunda.