Ipatinga esgota vacina da Pfizer antes do prazo

A Prefeitura de Ipatinga informa que a primeira remessa de doses da vacina da Pfizer, encaminhada ao município no começo da semana para atender originalmente a um público muito restrito, se esgotou nesta quinta-feira (27).

Por uma questão técnica e estratégica, a vacina, destinada preferencialmente às grávidas e puérperas com comorbidades, foi disponibilizada também pelo município a pessoas acima de 18 anos com comorbidades.

Mesmo com o término do estoque, a Administração garante que quem não conseguiu se vacinar será imunizado assim que forem entregues mais doses ao município, apesar de não haver uma previsão de quando isso deve acontecer.

O município decidiu adiantar o cronograma de imunização porque recebeu um quantitativo de 1.170 unidades de vacinas da Pfizer, que precisavam ser utilizadas improrrogavelmente até esta sexta-feira (28).

De início, as doses foram destinadas principalmente às mulheres grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades e com indicação médica, já que a Anvisa recomendou que neste grupo não fosse aplicada a vacina AstraZeneca. No entanto, este grupo não estava correspondendo às expectativas de comparecimento, mesmo com agendamentos, e assim o município ampliou o atendimento para pessoas de 18 anos com comorbidade comprovada por meio de laudo.

A Secretaria de Saúde continua cumprindo o Plano Nacional de Vacinação e segue imunizando em todas as Unidades Básicas de Saúde, por meio de cadastro e agendamento, os grupos prioritários de pessoas acima de 18 anos com comorbidades, grávidas e puérperas com comorbidade, pessoas com doenças crônicas ou deficientes e maiores de 18 anos com Síndrome de Down.

Reforçamos que em Ipatinga não existe qualquer possibilidade de perda de vacina por vencimento no prazo de validade, uma vez que o município está totalmente preparado e com equipe técnica devidamente treinada para a imunização da população.

Embora em Ipatinga já tenhamos utilizados todas as doses da vacina Pfizer recebidas na segunda-feira (24), informamos que em comunicado da Anvisa nesta sexta-feira, as vacinas da pfizer tiveram o tempo de validade estendido de 5 para 30 dias em temperatura de 2 a 8 graus.