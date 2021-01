Ipatinga intensifica fiscalização em bares e restaurantes

Com apoio de agentes da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) intensificou na noite desta quarta-feira (20), as ações de fiscalização e orientação em bares, restaurantes e outros espaços de uso coletivo no município de Ipatinga, visando conter o avanço da Covid-19. O trabalho começou em estabelecimentos do bairro Cidade Nobre e deverá se estender por toda a cidade, com foco nos principais pontos de aglomeração.

CAMPANHA EDUCATIVA

O titular de Sesuma, Célio Andrade, chama atenção para o fato de que as orientações são indispensáveis num momento em que, em diversos ambientes, se observa um grande relaxamento em relação à pandemia, como se a doença já tivesse sido vencida. Isso em consequência do anúncio das primeiras vacinas.

“O cumprimento das normas de prevenção é imprescindível para conter os índices de contaminação. Só assim garantiremos o funcionamento dos estabelecimentos, preservando a saúde e bem-estar da população”, disse Andrade. “As abordagens são feitas em caráter educativo, para que os responsáveis pelos estabelecimentos acompanhem adequadamente a implantação dos protocolos e conscientizem o seu público quanto à necessidade de respeitá-los”, acrescentou.

Durante as orientações os donos de estabelecimentos são instruídos em relação ao uso de máscaras por todos os trabalhadores, higienização do local, disponibilidade de álcool gel nas mesas e capacidade máxima de pessoas nos recintos.

Além de bares e restaurantes, a Vigilância também vai intensificar a fiscalização em supermercados, padarias, sacolões, açougues, farmácias, academias, bancos, salões de beleza e estabelecimentos de saúde.

As equipes trabalham em horários dinâmicos, com acompanhamento previsto inclusive para os finais de semana.