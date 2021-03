Ipatinga prevê vacinar quatro mil idosos contra a covid nesta semana

A Prefeitura de Ipatinga está intensificando ainda mais, nesta semana, as ações de vacinação contra a Covid-19. Agora, o objetivo é atender o público de 74 a 77 anos com a nova remessa de imunizantes que foi disponibilizado para a cidade nesta segunda feira (22) e que poderá ser usado como primeira dose. Assim, a cobertura dos grupos-alvos pode ganhar um ritmo mais acelerado. Em Ipatinga já foram vacinadas 10.966 pessoas com a primeira dose e 5175 com a segunda.

O Ministério da Saúde emitiu um informe técnico no último sábado (20), orientando os Estados e municípios a priorizarem a aplicação das primeiras doses à população, evitando fazer estoque para a segunda dose. Antes, a orientação era para reservar metade das vacinas para aplicação das segundas doses dentro do período recomendado.

Com a nova regra, a Secretaria de Saúde está reorganizando o calendário de vacinação. Em Ipatinga, nesta semana seria imunizado o público de 77 e 78 anos. Contudo, com o envio de novas vacinas e a recomendação para ser toda usada como primeira dose, já estão sendo atendidas as pessoas de 74 a 77 anos.

O prefeito Gustavo Nunes explica que tem se empenhado em garantir a agilidade da proteção vacinal aos grupos prioritários, com a proposta de disponibilizar a vacinação para toda a população, à medida que forem encaminhadas novas remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

“Com essa nova diretriz, vamos conseguir acelerar a vacinação dos grupos prioritários. Até agora, era preciso guardar a metade das vacinas recebidas para ministrar a segunda dose”, reforçou o chefe do Executivo.

FISCALIZAÇÃO E OUTRAS MEDIDAS

Desde a última quinta-feira (18), Ipatinga está inserida na onda roxa, a classificação mais restritiva do Programa Minas Consciente de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Sem alternativas, o município passou a cumprir novas regras impostas pelo governo Estado quanto ao funcionamento do comércio, indústria e prestação de serviços, além de vivenciar pelo período de duas semanas a limitação para movimentação de pessoas em espaços públicos.

As equipes de fiscalização da prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, estão agindo e autuando os estabelecimentos comerciais que, contrariando as normas, estejam funcionando de forma irregular por toda cidade, inclusive nos fins de semana. Apenas entre as últimas quinta e sexta-feira, quando começou a vigorar no município a onda roxa, a Ouvidoria recebeu mais de 100 denúncias pelo número 156 e todas elas foram verificadas pela fiscalização.

Durante o fim de semana, diversos estabelecimentos foram autuados. Na Rua Siquém, no bairro Canaã, um bingo foi fechado por descumprir as regras de prevenção. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156, da Ouvidoria Municipal.

Em paralelo com outras medidas, o governo municipal busca a aquisição de insumos e também dialoga com os governos Federal e Estadual para a habilitação de novos leitos de UTI Covid e envio de equipamentos complementares. Já foram disponibilizados para Ipatinga 11 novos respiradores.

As obras de reforma do antigo Restaurante Popular, no Novo Centro, para implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, estão em fase de conclusão. A expectativa é de que sejam entregues até o fim deste mês.

A inauguração do Centro de Atendimento vai representar melhorias significativas no fluxograma de assistência aos doentes. Um dos objetivos é proporcionar maior proteção aos pacientes de todas as idades que acessam diariamente os serviços de saúde com outras enfermidades e demandas, tendo em vista que se reduzirão as possibilidades de contato com os infectados.