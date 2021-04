Ipatinga realiza Dia D de vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Ipatinga continua empenhada em vacinar os grupos prioritários com a máxima agilidade, alcançando a cada semana novas faixas etárias. Para atingir toda a demanda referente à segunda dose do imunizante entre os grupos já alcançados, será realizado nesta quinta-feira (29), feriado de aniversário da cidade, o Dia D de vacinação contra a Covid-19.

Outra boa notícia é que o município recebeu na última segunda-feira (26) mais quatro mil doses, que serão aplicadas como imunizante da primeira fase.

A expectativa da Secretaria de Saúde é de vacinar com a segunda dose, somente no Dia D, cerca de 3,5 mil pessoas, chegando assim ao expressivo número de 15 mil pessoas imunizadas durante a semana.

Para atingir a meta, também nesta quinta-feira (29) todas as Unidades de Saúde estarão funcionando de 8h às 17h. Os atendimentos continuam sendo feitos com horário agendado, para evitar aglomeração. Por isso, é importante chegar dentro do prazo marcado pelos Agentes de Saúde. Não com muita antecedência ou tampouco com atrasos, justamente para não gerar acúmulo de pessoas nas UBS’s.

O prefeito Gustavo Nunes reafirma o compromisso de vacinar a população com toda celeridade que o momento exige, destacando ainda que as medidas de estruturação adotadas na rede de saúde, com foco principal no combate à Covid-19, estão sendo fundamentais para que o município tenha êxito nas ações junto ao governo do Estado para envio de mais doses à cidade.

“É nosso objetivo vacinar com mais rapidez a nossa população, e a nossa expectativa é que cheguem mais vacinas para que possamos imunizar, ainda nesta semana, novas faixas etárias”, ressalta o chefe do Executivo.

CAUTELA

O secretário de Saúde do município, Cleber de Faria, ressalta que após tomar as duas doses da vacina ainda é necessário esperar pelo menos 15 dias para que os imunizantes atinjam a eficácia esperada. “Pedimos que todos mantenham as medidas de proteção. Assim você se protege e também protege quem está próximo. Pedimos cautela aos moradores”. Ele acrescenta que já foram garantidas vacinas para todos os munícipes idosos acima de 64 anos, salvo casos em que as equipes das Unidades Básicas não conseguiram concluir o processo de contato para agendar o atendimento.

Grupos atendidos até o momento:

– 100% das pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes em Instituições de Longa Permanência (institucionalizadas) – ILPI;

– 100% das pessoas com deficiência, vivendo em residências inclusivas (institucionalizadas), maiores de 18 anos;

– 100% da população indígena aldeada em terras homologadas, maiores de 18 anos;

– 100% das pessoas com 90 anos ou mais;

– 100% de vacinas garantidas para pessoas com 85 a 89 anos;

– 100% de vacinas garantidas para pessoas de 80 a 84 anos;

– 100% de vacinas garantidas para pessoas de 75 a 79 anos;

– 100% de vacinas garantidas para pessoas de 70 a 74 anos;

– 100% de vacinas garantidas para pessoas de 66 a 69 anos.