Ipatinga realiza nova ação especial de vacinação contra a Covid neste sábado

O município de Ipatinga terá novo drive-thru para vacinação contra a Covid-19 neste sábado (10). A Secretaria de Saúde vai vacinar pessoas com idade de 40 anos acima. Com mais esta atividade especial, a perspectiva é de que seja concluída a vacinação do público nessa faixa etária.

Conforme o vacinômetro desta quinta-feira (8), 98.212 pessoas residentes na cidade já receberam a primeira dose. O número de ipatinguenses alcançados com a segunda dose é de 28.921 pessoas.

O grupo a ser vacinado poderá comparecer ao estacionamento do estádio Ipatingão no período de 8h ao meio-dia. O acesso será feito pela avenida Roberto Burle Marx a partir da entrada próximo ao Batalhão de Bombeiros.

A ação será voltada exclusivamente para este público, por conta do quantitativo de vacinas disponível. Além do documento oficial com foto, as pessoas devem apresentar um comprovante de residência.

A Secretaria de Saúde reforça também que a ação é exclusiva para pessoas em veículos automotores e que não há necessidade de chegar antes do horário estabelecido, já que a vazão de atendimento tem sido muito satisfatória.

ESTRUTURA

Para melhor organização das filas e agilidade na aplicação das vacinas, o município está contando com uma estrutura de tendas, 16 equipes de atendimento no momento da imunização, computadores para cadastramento e confirmação dos dados, além de pessoas responsáveis pela triagem dos veículos. No local, também foram instalados banheiros químicos.

APRIMORAMENTO

De acordo com o secretário de Saúde de Ipatinga, Cleber de Faria, o comprometimento dos servidores que estão trabalhando durante o drive-thru tem sido determinante para acelerar o processo de vacinação. Com a experiência dos drive-thrus anteriores, o serviço ganha em aprimoramento a cada semana para evitar longas filas e reduzir o tempo de espera. Assim, garante-se também que um número maior de pessoas seja atendido.

“Quero parabenizar mais uma vez todas as pessoas envolvidas no processo de vacinação contra a Covid. Com esse trabalho conjunto, estamos ampliando gradativamente as faixas etárias contempladas com a primeira dose da imunização e caminhamos para ultrapassar a marca de 100 mil moradores alcançados”, disse.