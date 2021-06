Ipatinga realiza novo drive-thru para vacinação contra a Covid

O município de Ipatinga terá novo drive-thru para vacinação contra a Covid-19 no próximo sábado (26). A Secretaria de Saúde estará vacinando pessoas com idade de 52 anos, sem comorbidades. O grupo poderá comparecer ao estacionamento do estádio Ipatingão no período de 9h às 16h. O acesso é feito pela avenida Roberto Burle Marx a partir da entrada próximo ao Batalhão de Bombeiros.

A ação será voltada exclusivamente para este público, por conta do quantitativo de vacinas disponível. Além do documento oficial com foto, as pessoas devem apresentar um comprovante de residência.

O município está escalonando a vacinação por idade para evitar longas filas, aglomerações, reduzir o tempo de espera e garantir mais conforto para a população. A Secretaria de Saúde informa que a expectativa é de que sejam atendidas três mil pessoas dessa faixa etária neste sábado (26).

A vacinação já iniciada para atendimento a outros grupos etários e profissionais segue normalmente durante a semana, nas Unidades Básicas de Saúde, e a perspectiva é de que após a chegada de novas doses a cidade avance ainda mais na imunização.

A Secretaria de Saúde recomenda que a população fique atenta e acompanhe os canais oficiais de Comunicação da Prefeitura de Ipatinga para obter as informações corretas e atualizadas.

“Um grande grupo de profissionais, inclusive com apoio de outras secretarias municipais, está a postos para que as vacinas sejam disponibilizadas da melhor forma assim que elas são recebidas. Sempre que recebemos novas remessas, já disponibilizamos para a população de imediato. Queremos vacinar o máximo de pessoas e o mais rápido possível, respeitando ainda o cronograma de aplicação da segunda dose, conforme especificado nos cartões dos munícipes”, reforça o secretário de Saúde, Cleber de Faria.

De acordo com dados divulgados diariamente no boletim epidemiológico do município, já foram aplicadas até o momento 102.078 doses de vacinas em Ipatinga, sendo 73.575 da primeira e 28.503 da segunda dose.

2ª DOSE

Para acelerar a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus em Ipatinga, a Secretaria da Saúde solicita que as pessoas que já foram atendidas com a primeira dose e estão dentro do prazo previsto para recebimento do reforço de imunização se dirijam à sua Unidade Básica de referência. Elas devem estar portando o cartão de vacina onde consta a data de complementação do processo.