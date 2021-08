Minas distribui mais de 641 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Governo de Minas promove, até esta terça-feira (3), a entrega de 641.200 doses de vacinas contra a Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde, que, por sua vez, farão a distribuição aos municípios. São 351 mil doses do imunizante Pfizer e 290.200 doses da CoronaVac.

A remessa será destinada à aplicação da primeira e da segunda dose em caminhoneiros e trabalhadores industriais dos municípios que ainda não concluíram a vacinação desses grupos. Os imunizantes também contemplam adultos de 50 a 54 anos e a segunda dose de pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente grave.

APOIO

A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais conta com apoio das Forças de Segurança e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, além do efetivo da Polícia Civil.