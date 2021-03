Minas recebe vacinas e amplia imunização incluindo pessoas de 65 a 69 anos

Minas Gerais recebeu, na manhã desta sexta-feira (26), mais uma leva de 116.600 doses da vacina AstraZeneca e 359.000 da CoronaVac, totalizando 475.600 doses. A expectativa, com esta remessa, é ampliar a vacinação para a população de idosos.

“Nesta próxima etapa, serão incluídas pessoas com 65 a 69 anos, ampliando o público vacinado. Serão imunizadas, também, as pessoas que residem em comunidades quilombolas e ribeirinhas. A vacinação do público de 70 a 74 anos também continua, com mais 22% desta faixa etária incluída, e também profissionais de Saúde”, explica a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Janaína Almeida.

Os insumos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins, às 6h50 e seguiram para a Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), onde ficam armazenados em condições ideais de temperatura até serem distribuídos para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) do Estado. Ainda não foi divulgada a data desse envio.

Nesta remessa, permanece a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI) de que todas as vacinas sejam utilizadas como dose 1, ampliando ainda mais o quantitativo da população protegida. Assim, a dose 2 da CoronaVac não ficará armazenada na Unidade Regional de Saúde; os municípios receberão toda a carga para aplicação imediata

PÚBLICOS PRIORITÁRIOS

O Ministério da Saúde elencou entre os grupos prioritários desta décima etapa a população quilombola, os trabalhadores da Saúde, pessoas entre 70 a 74 anos e ampliou o total de idosos, abarcando também os que têm entre 65 e 69 anos.

Os imunizantes da AstraZeneca devem ser suficientes para atender 37% da população quilombola e 7% de pessoas entre 65 a 69 anos. Com a CoronaVac serão atendidos 22% dos idosos entre 70 e 74 anos, 23% das pessoas de 65 a 69 anos e mais 2% dos trabalhadores da Saúde.

A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do PNI e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.

VACINADOS

Em Minas, 1.138.136 pessoas já receberam a primeira dose contra a covid-19. Em relação à segunda dose, 443.528 já foram vacinadas, segundo dados do Painel Vacinômetro, que podem ser acessados em www.saude.mg.gov.br/coronavirus. As informações sobre o número de mineiros atendidos são atualizadas e publicadas diariamente nesse endereço.