Ministério passa a exigir CPF e Cartão do SUS na notificação de óbitos por covid e números despencam em SP

A partir desta quarta-feira (24), o Ministério da Saúde passou a exigir que sejam informados o número do CPF, o número do Cartão do SUS e a nacionalidade de pacientes que vieram a óbito por Covid-19. Os dados solicitados são considerados corriqueiros para qualquer paciente que tenha dado entrada em uma unidade hospitalar para tratamento da doença.

Com a medida, o número de mortes no estado de São Paulo despencou. Hoje, foram registradas 281 mortes, contra 1.021 no dia anterior à mudança. As informações foram divulgadas pela jornalista Mônica Bérgamo, da Folha.

Segundo a publicação, a Secretaria da Saúde de São Paulo afirmou não ter sido avisada sobre a mudança e enfrentou dificuldades técnicas em inserir os dados no Sistema de Informações e Vigilância da Gripe, onde os óbitos por Covid-19 são notificados. Um técnico do Ministério da Saúde teria confirmado a instabilidade no sistema.

Informações sobre a vacinação dos pacientes também deverão ser inseridas no sistema partir de agora.

