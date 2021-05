Nova remessa de vacinas vai reforçar a segunda dose dos grupos prioritários em Minas

Minas Gerais recebeu, nesta terça-feira (18), o 20º lote de vacinas contra a Covid-19. São 508.050 doses para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários, sendo 8.200 doses da CoronaVac e 435.500 doses da AstraZeneca. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, de onde foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A partir das 18h, outras 64.350 doses, desta vez da Pfizer, também chegarão ao aeroporto. Estas vacinas serão destinadas à vacinação dos grupos prioritários e, conforme define o Plano Nacional de Imunização (Ministério da Saúde), deverão permanecer na capital do estado. Os imunizantes da Pfizer ficarão acondicionados à temperatura de -70ºC, para garantir a durabilidade de até seis meses.

PÚBLICO-ALVO

As 8.200 doses vacina da CoronaVac serão destinadas a completar a dose 2 (D2) de quem ainda precisa tomar o reforço da segunda dose. Já os imunizantes da AstraZeneca serão utilizados para aplicação do reforço em idosos de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Já o imunizante da Pfizer será destinado às pessoas com comorbidades, grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz e pessoas com deficiências permanentes.

LOGÍSTICA

Os imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer serão levados para a Rede de Frio estadual, em Belo Horizonte, e de lá serão distribuídos para as 28 regionais de saúde. A logística de distribuição faz parte da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, que será divulgada em breve.