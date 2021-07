Novas doses contra Covid vão ampliar vacinação por idade em Minas

Até o final desta terça-feira (20), Minas Gerais terá recebido 841.960 doses de imunizantes contra Covid-19 referentes ao 31º lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais conta, nesta remessa, com vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

As doses estão sendo enviadas, de forma fracionada, desde a noite de ontem (19), quando 171.400 doses da CoronaVac desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Nesta terça-feira, 102.800 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer também desembarcam em Confins e, por caminhão, 447.250 doses da AstraZeneca chegam no final da tarde à Central Estadual de Rede de Frio, na capital.

Todas as doses serão encaminhadas para a Rede de Frio para que possam ser conferidas as condições de armazenamento e de temperatura.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informa que a logística de distribuição dos imunizantes para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) será divulgada em breve.

PÚBLICO-ALVO

As 841.960 doses de vacina contra a Covid-19 serão destinadas à imunização de 70% por faixa etária e 30% para os grupos prioritários que serão imunizados com a segunda dose.