Novos leitos UTI-Covid ampliam capacidade de atendimento em Ipatinga

Para reforçar o atendimento aos pacientes com Covid-19 e eliminar cada vez mais os riscos de desassistência, a Prefeitura de Ipatinga instalou oito novos leitos semi-intensivos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Canaã.

Dotados de monitores, respiradores e bombas de infusão, os novos leitos semi-intensivos somam-se a outros 30 leitos de UTI existentes no Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), aumentando a capacidade de atendimento em Ipatinga, que já havia sido incrementada pela construção de um Hospital de Campanha em tempo recorde.

Com mais esta ação, o governo municipal espera garantir ainda mais cobertura para as pessoas que por ventura possam contrair a doença, lembrando que também foi inaugurado no Novo Centro, onde funcionou o antigo Restaurante Popular, o Centro Especializado de Atendimento à Covid (CEAT).

De acordo com o secretário de Saúde, Cleber de Faria, “a administração está trabalhando incansavelmente para conter a disseminação do vírus do município e garantir o atendimento de excelência à população de Ipatinga”.

“Com o credenciamento de novos leitos de UTI-Covid – ele acrescentou –, garantimos maior eficiência em nosso sistema de saúde e reduzimos as possibilidades de óbito em decorrência do mal”.