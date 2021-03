Onda roxa: Ipatinga aguarda publicação do decreto para se posicionar

A Prefeitura de Ipatinga ainda analisa nesta terça-feira (16), o pronunciamento feito pelo governador Romeu Zema (Novo), no início da noite de ontem (15), anunciando a inserção de todo o Estado de Minas na chamada onda roxa. A administração municipal continua aguardando a publicação oficial do decreto relativo ao assunto para definir posicionamentos, já que há diversas dúvidas a serem dirimidas.

NOTA DA PREFEITURA

“A partir desse procedimento, equipes técnicas e jurídicas da prefeitura estarão mobilizadas na análise do documento. Apesar de sempre defender e prezar pelo funcionamento do comércio e serviços, das atividades econômicas de um modo geral, procurando conciliar a proteção à saúde com a preservação de emprego e renda na cidade, diante do quadro de agravamento dos níveis de ocupação das UTI’s nas mais diversas regiões de Minas Gerais a administração municipal se compromete a analisar criteriosamente a decisão do estado, sendo que as nossas decisões quando anunciadas, serão sempre levando em conta os interesses maiores da coletividade, sem privilégios ou corporativismos, buscando soluções que sejam as menos penosas e menos traumáticas para todos. Também nesse momento, visando amenizar a delicada situação, o prefeito Gustavo Nunes busca o apoio das autoridades federais para ampliar o suporte à população em sua rede de saúde.

É sabido por todos que o Governo Municipal tem promovido uma série de ações para reduzir os impactos da contaminação por Covid-19, primando pelo cumprimento de protocolos mais rigorosos e, efetivamente, executando atividades fiscalizadoras. Para fazer frente ao maior volume de internações por coronavírus (também em decorrência do alto número de pacientes vindos de outras cidades), o município já conta com 11 novos respiradores e aguarda a disponibilização de mais 20 leitos de UTI, além de agilizar a conclusão do Centro de Referência de Atendimento à Covid-19.

Em paralelo, lideranças comunitárias, de entidades de classe e religiosas têm sido convocadas diariamente para interação com o poder público, a fim de multiplicarem informações e ampliarem a conscientização em suas respectivas áreas de atuação, somando esforços para maior controle da pandemia.

De todas as formas possíveis, a busca é por melhores resultados e mais bem-estar para o povo ipatinguense”.