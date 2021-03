Senador Major Olímpio morre vítima da Covid-19

O senador Major Olímpio (PSL-SP) teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (18) em decorrência da Covid-19. Ele estava internado desde o início do mês no Hospital São Camilo em São Paulo e teve de ser intubado por dificuldade na respiração. Pelo menos quatro funcionários de seu gabinete também testaram positivo para Covid-19. Um de seus assessores permanece em estado grave.

A informação foi publicada nas redes sociais do senador. “Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”.

O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua ida ao Congresso Nacional para entregar pessoalmente a PEC que permitirá mais uma rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial. Os dois eram aliados. Olímpio foi eleito na onda Bolsonaro em 2018, mas rompeu com o presidente tempo depois.

