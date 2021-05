Timóteo inicia vacinação de pessoas com 60 e 61 anos

O plano de ação de vacinação contra a Covid-19 em Timóteo, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida, vai imunizar nesta semana pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em primeira dose. Também será aplicada a segunda dose da CoronaVac para aqueles que foram imunizados em primeira dose até 1º de Abril. Até o início desta semana, o Município havia recebido 23.539 doses da vacina contra a Covid-19 e aplicado 20.441.

Na quarta-feira (5) serão vacinados em primeira dose os idosos com 61 anos e na quinta-feira (5) será a vez das pessoas com 60 anos. Nos dois dias também serão aplicadas a segunda dose da CoronaVac para quem recebeu a primeira dose até a data de 1º de Abril. A vacinação ocorre de 8h às 15h30.

No caso da segunda dose da CoronaVac, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as pessoas que não se enquadram nesse calendário – ou seja que receberam a primeira dose após o dia 1º de Abril, devem aguardar a chamada para receber a segunda dose no período adequado. “É importante observar essa orientação, pois não poderemos vacinar a segunda dose em quem recebeu a vacina a partir do dia 2 de Abril. Isso é recomendação do Ministério da Saúde”, enfatiza a Secretaria Municipal de Saúde.

Foram disponibilizados sete locais de vacinação em todas as regionais da cidade. Nesta semana não haverá vacinação no sistema drive thru. Os documentos exigidos são: identidade com foto, CPF, cartão de vacinação e comprovante de residência.

Confira os pontos para a vacinação:

Centro Norte – Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins: Bairros Serenata, Centro Norte, Vila dos Técnicos, Getúlio Vargas, Bromélias, Funcionários, Timirim e Alto Timirim;

Regional Sul – Escola Municipal José Moreira Bowen: Bairros Ana Malaquias, Ana Rita, Bela Vista, Centro Sul, Esplanada, Nossa Senhora das Graças, Santa Cecília e São José;

Regional Sudeste – Escola Infantil Monteiro Lobato (Rua Rosa, nº 550, Bairro Primavera): Bairros Alto Timirim, Coqueiro, Córrego do Caçador, Jardim Primavera, John Kennedy, Recanto Verde, Primavera, Timirim, Funcionários, João XXIII, Garapa e Nossa Senhora das Graças;

Regional Nordeste – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo: Bairros Olaria, Cruzeirinho, Eldorado, Novo Horizonte, Olaria, Passaredo, Quitandinha, Santa Maria, Serenata e Vila dos Técnicos;

Centro Oeste – Escola Estadual José Ferreira Maia: Distrito de Cachoeira do Vale e Bairros Petrópolis, Santa Rita e Vieiras;

Regional Sudoeste – Escola Municipal Alvorada: Bairros Alvorada, Ana Moura, Bandeirantes, Novo Tempo, São Cristovão, Timotinho, Vale Verde e Bromélias.

Regional Leste – Escola Municipal Limoeiro: Bairros Alegre, Alphaville, Licuri/Celeste, Limoeiro, Macuco, Nova Esperança, Recanto do Sossego, Recanto Verde, Limoeiro e Santa Terezinha.