Timóteo inicia vacinação de trabalhadores da Educação entre 18 e 59 anos

A Prefeitura de Timóteo divulgou nesta segunda-feira (31), o Plano de Ação de Vacinação para esta semana. Dando continuidade à vacinação dos profissionais da área de Educação serão imunizados em 1ª dose os trabalhadores e servidores de creches públicas e conveniadas, pré-escolas, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Profissionalizantes e Ensino de Jovens e Adultos (EJA), com idade entre 18 e 59 anos.

A vacinação, que acontece nesta terça-feira (1º/6) no campus do Cefet-MG, no Bairro Centro Norte, de 8h às 16h, obedecerá os seguintes horários com as respectivas idades: 50 a 59 anos, de 8h às 9h30; 40 a 49 anos, de 9h30 às 11h; 30 a 39 anos, de 11h às 14h; de 18 a 29 anos, entre 14h e 16h.

Os trabalhadores deverão levar: identidade, CPF, comprovante de vínculo com as escolas localizadas no município de Timóteo, como contra cheque, contratato ou carteira de trabalho e o cartão de vacina, caso possuam. Os usuários deverão estar atentos às normas de segurança, como o uso de máscara e distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as pessoas.

A Secretaria de Saúde esclarece que nesta semana não haverá vacinação para pessoas com comorbidades. “Muitas pessoas estão ainda com consultas agendadas para a obtenção do laudo. A partir da próxima remessa de doses de vacina vamos realizar um dia ’D’ de vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas de grupos prioritários anteriores que perderam, ou não compareceram para se vacinarem como pessoas de 60 anos e mais, comorbidades, deficiência permanente com e sem BPC e trabalhadores da Educação”, explicou a Secretaria.

PAINEL DE VACINAÇÃO

A Secretaria de Saúde atualizou nesta segunda o painel de vacinação no Município. Até a presente data foram aplicadas 30.940 doses da vacina contra a covid-19, de um total de 34.801 doses recebidas.

A Secretaria também reforçou que as pessoas que tomaram a vacina contra a influenza devem aguardar no mínimo 14 dias para se vacinarem contra Covid-19.

O secretário de Saúde, Eduardo Morais, reiterou o compromisso de manter o processo de trabalho da vacinação com total transparência, atendendo a todos conforme o ordenamento de prioridades previsto na Política Nacional de Imunização.