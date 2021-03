Timóteo notifica igrejas e bares por descumprimento de protocolos sanitários

A Prefeitura de Timóteo intensificou no último fim de semana a fiscalização de bares, igrejas e espaços públicos como forma de evitar aglomeração e reduzir a circulação do novo coronavírus. A equipe de Fiscalização foi reforçada com 14 novos fiscais distribuídos nas sete regionais da cidade.

No domingo, cinco igrejas foram notificadas por descumprimento do decreto nº 5.412 e dos protocolos sanitários como falta de máscara, desrespeito ao distanciamento entre as pessoas e da ocupação de no máximo 30% do espaço físico, falta de álcool em gel e de aferição da temperatura do público presente. Os responsáveis pelas igrejas terão cinco dias úteis para apresentar a defesa.

Pelo decreto 5.412 as atividades e cultos religiosos poderão ser realizados com no máximo 30% da capacidade normal de pessoas sentadas no ambiente. Já o funcionamento de bares, botecos, restaurantes, lanchonetes e similares, poderão funcionar até às 21h, podendo funcionar livremente com entregas em domicílio após esse horário.

No sábado (13), segundo informou o coordenador de fiscalização da Covid-19, Silvio dos Santos, foram feitas abordagens em bares com o apoio da Polícia Militar. “Alguns estabelecimentos estão acostumados a funcionar durante a madrugada e têm mais dificuldades em se adaptar às restrições por causa da pandemia. Reforçamos que todas as ações visam o bem-estar da população”, pontuou Silvio.

Ele antecipou que as quadras esportivas públicas também serão fechadas e isoladas para evitar aglomeração. Da mesma forma a fiscalização vem atuando para coibir a realização de festas clandestinas. Responsáveis por cerimônias de casamentos e aniversários, dentre outras atividades festivas terão que solicitar a liberação antecipada junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O telefone de contato é o 3847-4708, de 8h às 18h, e o email para solicitar autorização para realizar essas festas é o desenvolvimentoeconomico.tim@gmail.com. No email deve constar o local e o dia do evento, o horário do início e do fim, a capacidade do local e o número previsto de convidados. A Secretaria reforça que esse pedido é somente para eventos familiares como casamentos e aniversários, por exemplo, a se realizar em salão de festas e eventos, haja vista que esse tipo de atividade está vedada durante a pandemia.

Para serem realizados esses eventos é preciso cumprir alguns requisitos como funcionamento de no máximo 4 horas e com a capacidade de ocupação reduzida para evitar aglomeração. “As festas que não constarem com a solicitação de liberação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou setor de Fiscalização Covid-19 da PMT serão consideradas clandestinas”, reitera o Silvio dos Santos.

O telefone para denúncias sobre descumprimento das medidas sanitárias é o (31) 99499-3236 ou o 190. Todas as notificações são remetidas ao Ministério Público, mesmo aquelas na qual o infrator se recusa a assinar o auto de infração.