Timóteo terá drive thru para vacinação contra a Covid-19

O Dia D Municipal de Vacinação contra a Covid-19 a se realizar no município de Timóteo no próximo sábado (20), entre 8h e 14h, vai levar em conta todos os protocolos e procedimentos necessários para evitar o contágio pelo coronavírus. A aplicação do imunizante ocorrerá do lado de fora das 11 unidades de saúde, por isso a recomendação é para os idosos, que puderem, ir de carro para receber a dose da vacina. Quem não puder ir de carro será vacinado da mesma forma, desde que se enquadre nos critérios definidos: 78 anos ou mais que ainda não foram imunizados receberão a primeira dose; pessoas de 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde que já receberam a primeira dose serão vacinados com a segunda dose.

As doses estarão disponíveis nas unidades da Sede, Primavera, João XXIII, Alegre, Limoeiro, Macuco, Olaria (Mário de Souza), Timotinho, Ana Moura, Novo Tempo e distrito de Cachoeira do Vale. Os usuários do grupo a ser vacinado deverão comparecer ao local de vacinação com um documento de identidade com foto, o cartão de vacina e o comprovante de residência.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Gabriela de Bem Caliman, a decisão de fazer a vacinação num sistema misto com drive thru visa dar maior segurança sanitária ao público alvo, agilizar a imunização e atender a uma orientação do Ministério Público para evitar aglomerações. Ela lembra que a iniciativa contará com o apoio da Polícia Militar e com a fiscalização da prefeitura para que tudo transcorra da forma mais tranquila possível com a observância do distanciamento entre as pessoas.

A ordem de vacinação por idade prioritária segue o cronograma definido pelo Ministério da Saúde que disponibiliza as doses de acordo com o público alvo conforme o censo demográfico do IBGE. Ou seja, as vacinas chegam ao Município na quantidade certa, conforme a população por faixa etária. Alcançando a meta definida, a vacinação segue para o grupo seguinte.

Mesmo com o Dia D a ser realizado neste sábado, as equipes da saúde vão continuar vacinando os idosos em domicílio por meio de busca ativa. Quem tiver dúvidas sobre a vacinação os telefones de contato são o 3847-7629 e 3847-8556.