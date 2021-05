Univaço capacita profissionais da Saúde de Ipatinga para o enfrentamento da Covid-19

Durante todo o mês de abril, e a primeira semana de março, mais de 400 profissionais da rede pública, dentre eles, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem ligados ao Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passaram pelas instalações da Univaço em busca de aprimorar seu conhecimento neste treinamento que teve como foco a redução dos números de pacientes fatais e também de danos permanentes causados pela doença.

Liderado pela coodenadora adjunta da Univaço, Mariana de Souza Furtado, PhD e médica especialista em Endocrinologia, o treinamento, teórico/prático, contemplou os procedimentos de avaliação inicial, reconhecimento da gravidade, intubação, instalação da ventilação mecânica, além de tratamentos com embasamento científico proposto para tal situação.

“Por possuirmos um Centro de Simulação Realística moderno e altamente equipado, além de uma equipe totalmente capacitada para treinamento de emergências, entendemos que este era um ótimo momento para ofertar um curso de qualificação para profissionais que estão na linha de frente. Como houve um aumento na demanda por leitos hospitalares, houve também a necessidade de ampliação da oferta de médicos e demais profissionais de saúde. Para atender a esta demanda alguns profissionais saíram de outros níveis de atenção (Unidades de Saúde por exemplo) e foram direcionados para os serviços de urgência e emergência. Neste sentido a capacitação foi extremamente importante. Aqui pudemos propiciar aos profissionais da saúde uma experiência de atendimento em situações simuladas guiada por tutores, em bonecos hiper-realistas, que simulam um paciente infectado com o vírus, bem como treinar inúmeras habilidades técnicas e sanar dúvidas, permitindo que o cada um deles possa realizar um atendimento em situações real mais eficiente e assertivo”, ponderou Mariana.

Bárbara Bitencourt, médica que atua na UPA de Ipatinga e na UTI Covid no Hospital José Maria de Morais, em Coronel Fabriciano, destacou a importância do treinamento.

“O treinamento é fundamental para toda equipe multidisciplinar que trabalha no atendimento ao paciente crítico da Covid-19, e também uma forma de fortalecer o vínculo da equipe. Médicos, enfermeiros e técnicos, além de resgatar a educação continuada, atualizando a todos com as medicações, doses, e o que vem sendo usado nos protocolos atuais. Todo profissional que trabalha com casos suspeitos de Covid-19, ou confirmados deveriam ter oportunidade de realizar um treinamento deste nível, com toda a parte teórica e prática. Aqui foi possível simular intubação e todo processo de atendimento ao paciente, o que torna melhor rotina e fundamental para podermos aprimorar nossa prática”, finalizou Bárbara.

Para o diretor geral da Univaço, Vinícius Lana, a instituição cumpre um importante papel social. “Queremos investir em nossos processos e na operação para, além de formarmos médicos qualificados, participarmos efetivamente do processo de educação continuada dos trabalhadores de saúde do município e da região. Ofertas de cursos como esta devem fazer parte de nossas políticas apoiando o aprimoramento profissional e a melhora da assistência à saúde da população”.

Até o momento, Minas Gerais já teve 1.387.809 pessoas com teste positivo para a Covid-19, sendo que 9.264 delas foram notificadas ao estado somente nas últimas 24 horas. Nessa quarta-feira (5), segundo o governo estadual, 3.517.091 mineiros receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. A segunda dose, que garante a imunidade completa, foi aplicada a 1.787.843 pessoas.