Usiminas e comunidade se unem em torno da “Liga contra a Covid”

Crianças de todas as idades, seus familiares e educadores estão convidados a participar da nova fase da campanha “Heróis Contra a Covid”, realizada pela Usiminas e pelo Instituto Usiminas para abordar formas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. Nesta fase, as crianças vão poder se alistar na “Liga Contra a Covid” e se tornarem “Heróis contra o Corona”. As informações são transmitidas em um segundo vídeo educativo com a contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, convocando a comunidade a dar continuidade às práticas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dividida em quatro etapas, a campanha é composta por uma série de vídeos com orientações detalhadas sobre como as crianças podem combater o coronavírus em suas casas e por onde passarem. A primeira etapa foi lançada em fevereiro deste ano, com o vídeo que deu início à campanha. Outra novidade da segunda fase é que, fazendo parte da “Liga Contra a Covid” e se tornando “Heróis contra o Corona”, as crianças podem contar com uma “ficha de treinamento”, onde a garotada pode registrar o que aprendeu nos vídeos já assistidos, marcando com estrelinhas o seu progresso na campanha. Os vídeos e a ficha de treinamento estão disponíveis na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas www.educativoinstituto.usiminas.com.

“O contexto nos mostra que ainda não podemos flexibilizar os cuidados de prevenção à Covid-19. Estamos propondo a continuidade da campanha para seguir engajando a comunidade em cuidados coletivos que possibilitem reverter a situação. Envolver as crianças, pais, responsáveis e educadores neste tema, de forma lúdica e divertida, tem trazido resultados muito positivos”, declara a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.

A campanha também conta com uma mobilização em escolas das redes públicas e particulares, localizadas nos municípios de atuação da Usiminas: Ipatinga e região, Itatiaiuçu, Itaúna, Santa Luzia e Mateus Leme, em Minas Gerais, e Cubatão, no estado de São Paulo, além do público das redes sociais.

SAÚDE MENTAL

O efeito da pandemia no estado emocional das crianças e adolescentes também foi abordado na campanha “Heróis contra a Covid”. No último mês, a Usiminas, o Instituto Usiminas e a Fundação São Francisco Xavier realizaram a live “Vilões da Saúde Mental: como combatê-los?”, que foi mediada pela contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, com a participação dos médicos da Fundação São Francisco Xavier, Dr. André Luiz Brandão Toledo (psiquiatra da Infância e Adolescência) e Dr. Fabiano Tebas (pediatra). A live está disponível para acesso pelo YouTube da Usiminas.