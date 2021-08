Vacina Covid-19: UBS’s de Ipatinga atendem em horário estendido neste sábado

Com o objetivo de acelerar ainda mais o processo de vacinação contra a Covid-19 no município, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (19) a vacinação contra a Covid-19 em horários estendidos em algumas das Unidades Básicas de Saúde da cidade, obedecendo a uma escala de revezamento. O atendimento de pessoas com idade acima de 18 anos prossegue até este sábado (21).

Como foi na quinta, para esta sexta-feira será necessário agendamento prévio para receber o imunizante. Mas especificamente para sábado, dia 21, não será preciso agendar e, caso a UBS do bairro da pessoa não esteja aberta, para ser vacinada ela poderá se dirigir àquela mais próxima de sua residência entre as listadas para funcionamento. Pessoas com mais de 18 anos ou aquelas que estão dentro do prazo para tomar a segunda dose poderão procurar as Unidades abertas (Bom Retiro, Cidade Nobre, Bethânia e Veneza).

Ipatinga ultrapassou recentemente a marca de 200 mil doses de vacinas aplicadas, ocupando posição de destaque entre os municípios que mais avançam em relação à imunização por idade em toda Minas Gerais.

“A administração municipal vem trabalhando intensamente para que muito em breve toda a nossa população esteja imunizada. Os números que já atingimos são resultado de planejamento e organização, somados ao esforço e dedicação de uma ampla cadeia de profissionais, tanto da saúde quanto de outras secretarias. Agora, com certeza vamos avançar ainda mais”, comentou o prefeito Gustavo Nunes.

Confira as UBS’s que foram escaladas pela Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento em horários especiais:

– UBS Vale do Sol: sexta-feira até 19h

– UBS Bom Jardim I: sexta-feira até 20h

– UBS Bethânia: sexta-feira até 20h

– UBS Caravelas: sexta-feira até 20h

No sábado (21), estarão abertas de 8h às 16h as Unidades Básicas de Saúde do Bom Retiro, Cidade Nobre, Bethânia e Veneza, não sendo necessário o agendamento.