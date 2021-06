Vacinação dos trabalhadores da Educação prossegue em Ipatinga

De forma organizada e com agendamento prévio, a Prefeitura de Ipatinga continua dando sequência à vacinação contra a Covid-19 entre os trabalhadores da educação e que foram agendados pelos profissionais das secretarias de Saúde ou Educação.

O município optou pelo escalonamento dos grupos para garantir assistência mais rápida no local de vacinação e evitar aglomerações.

Até o momento, foram aplicadas mais de 2,4 mil vacinas em benefício deste grupo específico. A Secretaria de Educação informa que todos os trabalhadores do sistema educacional – tanto da rede municipal quanto das redes estadual e privada – serão vacinados.

A imunização está ocorrendo por meio de agendamento prévio e, somente nesta terça-feira (8), mais de 600 pessoas, entre professores, profissionais de apoio e do quadro administrativo do Ensino Fundamental receberam a vacina.

Nesta quarta-feira (9), o cronograma de atendimento determinado pelas Secretarias de Saúde e Educação (e disponibilizado previamente à Superintendência Regional de Ensino e aos órgãos que supervisionam as atividades da área educacional) prossegue com os trabalhadores do Ensino Fundamental. Em seguida, serão imunizados os trabalhadores do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Superior.

AGENDAMENTO

Os profissionais da educação agendados devem comparecer na Policlínica Municipal (portão posicionado na parte de trás da unidade), situada na rua Dom Pedro I, sem número, bairro Cidade Nobre, seguindo a data e horário estabelecidos pela Secretaria de Educação.

Os trabalhadores devem estar atentos às normas de segurança, usando máscara e guardando o distanciamento de no mínimo 1,5 metro.