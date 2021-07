Arte para Bebês abre programação híbrida da Ação Educativa

O “Reencontro no jardim” do Instituto Usiminas marca também a volta gradativa das atividades da Ação Educativa de forma híbrida. No próximo sábado (17), às 10h, o Jardim Externo do Instituto Usiminas, em Ipatinga (MG), vai sediar o Arte para Bebês com a intervenção “Descomeço”, do grupo Dama Espaço Cultural (MG). A atração é voltada para famílias com bebês de três meses a três anos de idade e é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O contato para agendar a participação é (31) 3822.2215 ou (31) 98437-3330, das 8h30 às 17h.

Em “Descomeço”, as famílias participantes do Arte para Bebês vão vivenciar experiências como se estivessem em um quintal, matas e florestas, por meio de cenas teatrais e atividades lúdico-sensoriais conduzidas pela atriz Daniela Alves e pelo músico Cláudio Oliver, do grupo Dama Espaço Cultural. A atração propõe uma interação entre cuidadores e bebês inspirados em imagens, palavras e sons, proporcionando momentos de muita criatividade, interação, descobertas e sensibilidade.

A programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas é orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. Neste mês, as atividades são voltadas para as ODS Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo e Produção Responsáveis e Ação contra a Mudança Global do Clima.

REENCONTRO

Com a retomada das atrações presenciais do Instituto Usiminas, de forma gradual, a programação híbrida conta com a presença de público reduzido no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas e transmissão ao vivo da atração pelo canal no YouTube do Instituto Usiminas. O público deve, obrigatoriamente, utilizar máscaras e respeitar o distanciamento de 2m entre os participantes. Durante o mês de julho, estão previstas outras atrações híbridas. Confira a programação completa em www.institutousiminas.com.

Essa programação especial do Instituto Usiminas foi lançada na noite da última sexta-feira (9), com o show” Luau do Sertão”, dos músicos Sérgio Biazin, Sofia Mangiarelli e Marcony Carvalho. Transmitido ao vivo pelo YouTube do Instituto Usiminas, o show continua disponível no canal e pode ser acessado pelo link (bit.ly/LiveLuaudoSertao).

Quem prestigiar as atrações presenciais no jardim do Instituto Usiminas terá a oportunidade de participar também da Troca Solidária. Ao doar um litro de leite, o participante receberá uma muda cultivada no Viveiro de Mudas da Usiminas. A ação, que ganhou fama durante os percursos do Circuito Comunidade, visa engajar o público em ações de solidariedade, destinando doações às entidades sociais do Vale do Aço, e incentivar a sustentabilidade com o plantio de mais árvores pela cidade.