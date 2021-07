Arte para Terceira Idade e contação de histórias no Reencontro no Jardim

O Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, recebe mais uma rodada de atrações voltadas para as famílias no próximo final de semana. Dentro da programação do “Reencontro no Jardim”, as atrações também marcam a volta gradativa dos eventos presenciais do Instituto Usiminas. Além do público reduzido, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, as atividades são transmitidas ao vivo pelo canal do Instituto Usiminas no Youtube (www.youtube.com/InstitutoUsiminas) A programação tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O público poderá se reunir com os personagens Carmelinda e Zé Antônio, no sábado (24), às 15h, no programa Arte para Terceira Idade durante a intervenção “Café com Memórias”, com Dama Espaço Cultural (MG). A atração é um encontro especial, em forma de bate-papo, entre os irmãos Carmelinda e Zé Antônio que, com muita musicalidade, resgatam memórias que marcaram gerações. Para participar, o interessado deve fazer o agendamento gratuito pelos telefones (31) 3822-3031 e (31) 98437-3330, de 8h30 às 17h.

Já no domingo (25), também às 15h, o “Reencontro no Jardim” vai ser com a Contação de Histórias “Canções para Brincar e Ser Feliz”, com o grupo Quintal da Guegué (MG). O espetáculo, que usa canções de domínio popular e autorais, convida o público para uma vivência ativa do início ao fim. Em meio a bonecos e adereços em diversas situações cênicas e lúdicas, os músicos Guegué (Gledes Gualberto) e o Lobo (o músico Paulo David) cantam e encantam os participantes, que vão prestigiar a contação de histórias virtualmente pelo YouTube do Instituto Usiminas.