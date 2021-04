As aventuras de Rudá incentiva a leitura por meio do teatro

No dia 18 de abril, é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil, instrumento de transmissão de conhecimento, estímulo à criatividade, desenvolvimento da imaginação, exercício da memória, além de outros benefícios.

A data inspirou a criação do espetáculo virtual As aventuras de Rudá, do Grupo de Teatro Pro Riso, de Capelinha, que integra a programação cultural da Fundação Aperam Acesita e Hibridus, através do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi), que tem o patrocínio da Aperam por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A peça estreia no próximo domingo (18), às 16h, nos canais do Youtube da Aperam No Brasil e do Hibridus Dança.

As aventuras de Rudá conta a história de um índio e de seu amuleto mágico que, em diversas situações, é a solução dos seus muitos problemas. Ao final da história, Rudá revela que patuá guarda diversas sementes de sentimentos bons, como o amor, saúde, paz e felicidade que, uma vez sopradas ao vento, irão se espalhar por todo o universo e destruir toda maldade.

“O vídeo celebra o Dia Internacional do Livro e a cultura indígena, comemorada em 19 de abril, Dia do Índio. A proposta tem o intuito de incentivar, valorizar e resgatar a leitura, sendo oportuno promover encontros entre as crianças e seus familiares no aconchego de seus lares por meio da apresentação online”, observa a atriz Maria de Fátima Pinheiro dos Santos Pimenta.

A apresentação também abordará o tema prevenção de incêndios, mostrando que a arte é também um instrumento de conscientização.

O vídeo faz parte do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi), realizado pelo Hibridus Dança, patrocinado pela Aperam por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

GRUPO DE TEATRO PRÓ-RISO

O Grupo de Teatro Pro-Riso de Capelinha foi fundado há doze anos por Maria de Fátima Pinheiro dos Santos Pimenta, tendo como referência “Doutores da Alegria”, um grupo de amigos voluntários que se reunia para levar cantoria e diversão às Instituições de longa permanência, aos asilos, e pediatria da Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo.