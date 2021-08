Atrações híbridas do Instituto Usiminas contam com Live

A agenda de atrações do Instituto Usiminas traz mais uma programação gratuita, que pode ser acessada de qualquer lugar, por meio do Youtube do Instituto Usiminas (Youtube.com/InstitutoUsiminas). Os espetáculos do “Reencontro no Jardim”, realizados no Jardim do Centro Cultural Usiminas (Ipatinga/MG), com público reduzido, seguem todas as normas de prevenção à Covid-19 e são transmitidos ao vivo, gratuitamente, pelo canal do Instituto Usiminas. A programação é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Concerto Trilhas Sonoras de Cinema, com a Orquestra de Câmara Vale do Aço (MG), anima a noite de sexta-feira (27), às 20h. O show de Música Instrumental vai convidar o público a se encantar com clássicas trilhas de filmes, como “O Poderoso Chefão”, “Romeu e Julieta”, “The Walking Dead”, “Guardiões das Galáxias”, entre outros. Confira a atração pelo link: https://bit.ly/TrilhasdeCinema

Na tarde de sábado (28/8), às 16h, tem o teatro “Circo de Família”, com a Cia. Circunstância, de Belo Horizonte. O espetáculo apresenta o casal “Tica Tica do Fubá”, “Alegria Também”, com participação de “Pirueta Ravioli”. Com a conquista, a dupla expõe os sentimentos humanos presentes nas relações amorosas com humor e diversão. A atração é inspirada na tradição do circo, do teatro de rua e da palhaçaria. Todas as famílias estão convidadas a curtir pelo link: https://bit.ly/CircodeFamília

A homenagem aos pais via chegar aos moradores do bairro Canaã, em Ipatinga (MG), pelo Circuito Comunidade. No domingo (29/08), das 8h30 às 11h30, o Duo Amigo Velho faz a última apresentação de agosto. Formado pelos músicos Wellington Assunção e Fabiano Cruz, o show de música instrumental celebra a data especial com sucessos de grandes compositores de choro. Acompanhe o Circuito Comunidade pelas redes sociais do Instituto Usiminas Facebook (https://www.facebook.com/institutousiminas) e Instagram (@institutousiminas).