Bar Galpão vence o Comida di Buteco do Vale do Aço 2021

O Bar Galpão, de Ipatinga, foi o vencedor do Comida di Buteco do Vale do Aço 2021. O petisco campeão do concurso “É a rapa de um e o fucinho do outro”. Esta é a sétima edição conquistada pelo bar. O segundo lugar ficou com o Albatroz Butequices e o Bar do Paulinho, o terceiro colocado.

Este ano o concurso contou com 13 participantes que, do dia 30 de julho a 22 de agosto, foram avaliados pelo público local e pelo banco de jurados do evento, em relação ao petisco participante, atendimento, limpeza e temperatura da bebida.

Pela primeira vez na história do concurso, o Comida di Buteco contou, também, com a modalidade de delivery, dando oportunidade para as pessoas participarem do evento, fazendo seus pedidos de casa.

Como nas edições anteriores, os participantes tiveram que criar um prato com uma temática, este ano, raízes, tanto no sentido intrínseco das receitas como também da origem, princípio. E José Wilson, do Bar Galpão, investiu na criatividade: “Criamos um mini fogão à lenha para servir o prato “É a rapa de um e o fucinho do outro”, com copa-lomba defumada, bolinhos de abóbora e mandioca, com molho picante de rapadura e farofa de amendoim”, contou o campeão. “Todos os anos pensamos em algo diferente para o concurso e buscamos, sempre, preparar a nossa equipe para receber o cliente da melhor forma possível. O Comida di Buteco mudou a nossa história e temos orgulho em vestir a camisa do evento”, acrescentou.

O Albatroz Butequices, que nas duas últimas edições ganhou o título de terceiro colocado, este ano foi eleito vice campeão, motivo de muita comemoração para Mirian Totes e equipe. “O concurso mudou o astral do bar, tanto com a decoração, com o empenho da nossa equipe, quanto com o sorriso no rosto dos nossos clientes, curiosos para descobrir o segredo do nosso petisco! Só temos que agradecer a todos por este resultado, estamos muito felizes”, disse.

Para Eulália Araújo, coordenadora do Comida di Buteco, esta edição foi a mais desafiadora dos 21 anos do concurso: “Todos os participantes podem se considerar campeões, merecedores da nossa honra e admiração. Agradecemos aos donos dos botecos e equipe pelo empenho e por terem embarcado nesta edição com a gente! Estamos muito felizes por saber que, pelo menos um pouco, o Comida di Buteco fez diferença na vida destes 13 participantes neste momento tão desafiador!”, disse.

Após o encerramento do concurso em todas as cidades participantes, neste mês de setembro será realizada a segunda etapa, com uma nova comissão de jurados para eleger o melhor buteco do Brasil, que será conhecido e premiado no mês de outubro.