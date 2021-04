Biblioteca Central de Ideias comemora 16 anos com programação especial

Em comemoração ao 16° aniversário da Biblioteca Central de Ideias, de Ipatinga, o Instituto Usiminas promove diversas ações para envolver estudantes, educadores, usuários da biblioteca e a comunidade. As atividades comemorativas começam nesta quarta-feira (28), com a abertura das inscrições gratuitas da terceira edição do “Concurso Instituto Usiminas de Poesia”, e também para a palestra especial e as oficinas de poemas. A iniciativa é realizada pelo Instituto Usiminas com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Há 16 anos, a Biblioteca Central de Ideias foi fundada para atender a comunidade gratuitamente promovendo acesso à leitura e oportunidades de aprendizagem para todos, com base nos pilares que norteiam o trabalho educativo do Instituto Usiminas: investir na realização iniciativas culturais e formativas que possam movimentar saberes múltiplos a partir de princípios de diversidade, equiparação de oportunidades de acesso e inclusão, valorização da vida, das artes e das ciências.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a participação dos estudantes e da comunidade na programação do aniversário da Biblioteca Central de Ideias enriquece as nossas ações. “Estamos celebrando 16 anos de iniciativas que promovem a formação e o incentivo à leitura. A poesia é um gênero literário que encanta a todos. Com o concurso de poesia, além de toda programação, queremos estimular a produção da escrita e trazer mais leveza para o momento que estamos vivendo”, salienta Penélope.

CONCURSO DE POESIA

Com o objetivo de estimular a produção escrita de poesia, a Biblioteca Central de Ideias convida pessoas de todas as idades a se expressarem livremente sobre suas visões de mundo, por meio da criação de uma poesia, com o tema “O que pode uma biblioteca curar?”. As produções serão avaliadas pela escritora e doutora em Artes pelo Instituto de Artes da UNESP, Ângela Castelo Branco, da Casa Tombada, além de representantes do Instituto Usiminas.

Esta será a segunda edição do Concurso de Poesia com a participação de estudantes de escolas e faculdades de Ipatinga e região. O concurso será dividido em cinco categorias: estudantes do Ensino Fundamental II (11 a 14 anos), estudantes do Ensino Médio (15 a 18 anos), Estudantes do Ensino Superior (pessoas matriculadas em curso de ensino superior), pessoas associadas à Biblioteca Central de Ideias (jovens a partir de 11 anos, jovens a partir de 15 anos e adultos acima de 18 anos de idade).

Para se inscrever nas categorias de estudantes de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior, a instituição de ensino deve enviar a ficha de inscrição, contendo os dados da instituição, do aluno, ano que ele está cursando e, em anexo, à poesia. Para a categoria geral, será necessário enviar as informações nome, telefone, endereço, idade e, em anexo, a poesia. O envio das inscrições deve ser feito, entre 28/04 e 19/05, pelo e-mail: bibliotecacentraldeideias@usiminas.com. Mais informações podem ser solicitadas pelo mesmo e-mail.

PALESTRA E OFICINA

A programação comemorativa do aniversário da Biblioteca Central de Ideias também vai contar com a palestra “A biblioteca além dos livros e disseminando leitura”, ministrada pela doutora em Educação Walda Antunes, de Brasília (DF), na terça-feira (04/05), às 19h, por meio de plataforma virtual.

A proposta é engajar as famílias numa cruzada pela leitura. Segundo a palestrante, não basta apenas saber ler e escrever, ser alfabetizado. É preciso saber fazer uso do ler e do escrever, respondendo às exigências de leitura das famílias – mais legítimo núcleo formador de leitores, sem renunciar a satisfazer as necessidades peculiares de cada um de seus usuários.

As oficinas “Conversas ao redor do poema”, ministradas pela escritora Ângela Castelo Branco, da Casa Tombada, nos dias 05, 07 e 12 de maio, também integram as atividades comemorativas. A proposta é realizar três encontros independentes de conversas ao redor do poema, que também poderiam ser chamadas conversas “ao redor dos vaga-lumes”, ou conversas “ao redor das mãos, dos furacões, dos dentes de leão”, segundo a escritora. Os três encontros serão com os temas “Máquinas de escrever: poemas”; “Elogio das mãos”; e “Aulapoema: pode uma aula ser um poema?”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.br.

16 ANOS

Com cerca de 15 mil sócios atualmente, a Biblioteca Central de Ideias foi fundada no dia 28 de abril de 2005. Atualmente, possui acervo com mais de 9 mil livros, disponíveis para empréstimo gratuito. Com o lançamento do Delivery de Livros, em 2020, a Biblioteca Central de Ideias alcançou a marca de mais de 1 mil livros emprestados e entregues nas casas de leitores de Ipatinga e região, além de trazer 200 novos sócios. Com a iniciativa, leitores de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso podem solicitar o empréstimo e receber os livros gratuitamente, em casa.

Para se associar à Biblioteca Central de Ideias, é necessário apresentar documento pessoal, comprovante de endereço e foto 3×4. Mais informações pelo email bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.br e pelo telefone 3824.3849.