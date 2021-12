A Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares, localizada no térreo do Centro Cultural de Ipatinga “Anatólio Lucas da Costa”, teve seu acervo enriquecido, nesta semana, com a doação de uma coletânea com mais de 50 livros da Biblioteca Básica Brasileira, por meio da Fundação Darcy Ribeiro.

As obras foram distribuídas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Militar, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais.

Graziela Matos, gerente da Biblioteca, ressalta: “Dada a qualidade do material, com conteúdo riquíssimo, essa coletânea é um verdadeiro presente de Natal”.

A Fundação Darcy Ribeiro é uma instituição dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos educacionais, culturais, sociais e científicos. Foi criada em 1996 pelo antropólogo, sociólogo, escritor e historiador mineiro Darcy Ribeiro, como Fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, detendo os direitos autorais de seu instituidor. Tem sede própria no Rio de Janeiro e mantém representação em Brasília, no Memorial Darcy Ribeiro, localizado no campus da UnB – Universidade de Brasília, onde abriga o acervo documental e as bibliotecas de Darcy e sua esposa, a etnóloga Berta Gleizer Ribeiro.

MUNICIPALIZAÇÃO DE POLÍTICAS

Para o titular da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), Alessandro Máximo, o trabalho coletivo em apoio às instituições culturais no interior de Minas já produz bons frutos. Para ele, “esse esforço conjunto é reflexo das diretrizes que visam descentralizar as políticas públicas do setor, elegendo municípios mais distantes da capital como foco de importantes e diferentes ações”.

O novo acervo recebido contempla diversificadas produções literárias, entre matérias didáticas e obras de literatura. Ao todo, são 50 títulos da coleção Biblioteca Básica Brasileira e outros 13 que integram o acervo geral da Fundação Darcy Ribeiro.

Atualmente, a Biblioteca Municipal de Ipatinga possui acervo físico com mais de 30 mil títulos, além do acervo digital que pode ser acessado por meio do link https://bibliotecazumbidospalmares.tocalivros.com.