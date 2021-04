Biblioteca Municipal de Ipatinga realiza lives para comemorar Dia do Livro

No próximo domingo (18), celebra-se o Dia Nacional do Livro Infantil e, já no dia 23 de abril, comemora-se também o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Para marcar estas duas datas, a Biblioteca Pública Municipal de Ipatinga Zumbi dos Palmares realizará uma série de lives em parceria com artistas ipatinguenses contemplados pela Lei Aldir Blanc.

BIBLIOTECA DIGITAL

O livro é o elemento mais poderoso de difusão do conhecimento e da cultura humana. Por meio das obras literárias, pode-se explorar todo o universo da produção científica e do imaginário humano. E na Biblioteca Pública de Ipatinga o munícipe pode acessar um amplo e diversificado acervo, de forma gratuita. São mais de 50 mil obras à disposição.

Em função do atual cenário, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, novas posturas foram adotadas no sentido de prevenir a propagação da Covid-19. Com a impossibilidade de comparecimento das pessoas ao endereço físico da unidade, neste momento em que a região se encontra na chamada “Onda Roxa”, a internet tem sido o veículo para assegurar atendimento aos leitores. Assim surgiu a ideia de realização das lives.

Graziella Matos, gerente da Biblioteca, destaca: “Disponibilizamos para o usuário um acervo muito interessante e, ao mesmo tempo, programações artísticas serão realizadas em lives transmitidas pelo Instagram. Estamos buscando inovar para não cessar em nenhum momento o nosso atendimento, pois sabemos o impacto positivo que a literatura gera na saúde mental, o que é essencial nesse momento de distanciamento social”.

PROGRAMAÇÃO DE LIVES

19/04 – Segunda-feira

9h: “Festa no Céu”, com a artista Karliany Rodrigues

15h: “A Transformação da Lagarta”, com a artista Joyce Kelly Maciel

20/04 – Terça-feira

9h: “3X Clarice – Verão na Sala”, com o grupo Coletivo Aberto

15h: Tela Aberta / Beneficiário: Leonardo Coessens Guimarães Assis

A programação poderá ser apreciada no instagram @bibliotecapublicaipatinga. Para mais informações, basta ligar no 3829-8393, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.