A Biblioteca Pública Raquel Pacífico Drumond do município de Timóteo completará 50 anos de fundação. Entre as atividades comemorativas previstas para o início do mês de novembro, está a proposta de participação de pessoas da comunidade em forma de vídeo, no formato de 30 segundos, para ser postado nas redes sociais do município durante o período de aniversário.

Os vídeos poderão ser enviados via WhatsApp (31) 99499-0084, no período de 25 a 31 de outubro. É importante gravar o vídeo na posição horizontal (com o telefone deitado) e não ultrapassar o tempo de 30 segundos. Para mais informações, o telefone de contato é o (31) 3847-4793, de segunda a sexta (dias úteis) de 7h às 18h.

De acordo com a coordenadora da Biblioteca, Cléria Maria de Oliveira Costa, a proposta é conhecer a história que marcou a vida dos leitores de alguma forma. “Queremos registrar o envolvimento das pessoas com a biblioteca, da interação diária à participação de eventos culturais, coisas que chamaram a atenção do público infantil e adulto, leitores ou ouvintes. Afinal, 50 anos de existência não podem passar despercebidos”, afirma Cléria.

Estão previstos para o mês de novembro, a distribuição de impressos para a comunidade, performance teatrais, declamação de poemas, apresentações musicais, lançamento de livro e outras atividades.

SELO COMEMORATIVO

A Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer de Timóteo criou uma marca de selo comemorativo dos 50 anos da Biblioteca Raquel Pacífico Drumond (1971 a 2021) para marcar a importância deste órgão na formação cultural, intelectual e social de inúmeros jovens da cidade.