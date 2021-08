“Caju e Totonho” na programação híbrida do Instituto Usiminas

A programação híbrida de agosto do Instituto Usiminas segue no “Reencontro no Jardim” com o espetáculo de comédia “Vão Falar de Coisa Boa?, dos humoristas Caju e Totonho, de Belo Horizonte. A dupla se apresenta na próxima sexta-feira (13), às 20h, no Jardim do Centro Cultural Usiminas, com transmissão ao vivo pelo Youtube do Instituto Usiminas (youtube/InstitutoUsiminas). Toda programação realizada pelo Instituto Usiminas é patrocinada pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Na comédia “Vão Falar de Coisa Boa?”, sucesso de crítica e de público, Caju e Totonho sobem ao palco do Instituto Usiminas para desfilar as mais engraçadas situações cotidianas. Personagens comuns são interpretados sob o olhar irreverente da dupla, que usa o cotidiano como matéria-prima para fazer rir. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo link https://bit.ly/3ixftqY.

PASSEIO NA FLORESTA

Mais uma edição do “Aventura no Viveiro” vai proporcionar às famílias participantes um passeio na trilha da floresta do Viveiro de Mudas da Usiminas, com direito a plantio de mudas e piquenique no bosque em uma experiência conduzida pela contadora de histórias Raquel Vieira (Flora Manga). As sessões serão no sábado (14/8), às 9h e às 14h. O agendamento é gratuito e pode ser feito pelos telefones (31) 3822-2215 e (31) 98437-3330, das 8h30 às 17h.

HOMENAGEM AOS PAIS

O Circuito Comunidade segue com a homenagem aos pais de Ipatinga com o show “Duo Amigo Velho”, dos músicos Wellington Assunção (bandolim) e Fabiano Cruz (violão). No domingo (15), das 8h30 às 11h30, o minitrio vai circular pelos bairros Areal e Imbaúbas – Região Unileste, levando o show instrumental da dupla, interpretando canções de grandes compositores de choro. Ao longo do mês, o Circuito Comunidade ainda vai passar no bairro das Águas e Castelo (22/08), encerrando no Canaã (29/08). A estreia da homenagem aos pais foi na manhã do último domingo (8).