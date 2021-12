Após percorrer os bairros Funcionários, Timirim, Primavera, Ana Rita, Olaria, Novo Horizonte, Cruzeirinho, Quitandinha e Cachoeira do Vale, neste fim de semana chegou a vez de no sábado (18), a partir das 19h, os bairros Bromélias, Alvorada, São Cristóvão, Timotinho, Novo Tempo e Ana Moura, receberem a cantata que terá uma nova parada na praça do Coreto. No domingo (19), a partir das 18h30, o trenzinho com os coralistas da Fundação Aperam Acesita, percorre os bairros Vila dos Técnicos, Santa Maria, Eldorado, Alegre, Limoeiro, Macuco, realizando sua apresentação às 20h, na praça do Recanto Verde.

A programação da Fundação Aperam Acesita este ano é realizada em parceria com o projeto Seminaluz 13ª edição – Mostras Culturais e o projeto é patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com a realização do Seminaluz, Hibridus Dança e com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

Moradora do bairro Cruzeirinho, Esmênia Patrícia, elogiou a apresentação. “Temos passado por anos difíceis desde o início da pandemia. Poder prestigiar uma atração como esta vem como um presente para nos alegrar. Após tantas perdas, poder celebrar a vida com uma festividade assim é de encher o coração”.

A programação da Cantata Itinerante se encerra neste fim de semana, mas o público ainda poderá conferir no dia 23, uma apresentação online especial do Coral Infantojuvenil Aperam por meio das redes sociais da Aperam no Brasil.

As atrações natalinas seguem também na sede da Fundação Aperam Acesita, onde o público poderá ainda neste fim de semana conferir a aparição do Papai Noel na fachada do prédio histórico, além de assistir ao dueto musical que apresenta um repertório natalino ao público.

A população ainda poderá registrar fotos e vídeos ao lado do bom velhinho medindo 2.50 metros de altura estático que faz parte da decoração natalina da Fundação. É permitida a entrada de uma família por vez com o uso de máscara.

A decoração de Natal fica em cartaz até o dia 31 de dezembro.