Cantora ipatinguense participa de Reality de música da Record

A cantora ipatinguense Inamara, que canta desde os 11 anos de idade, começou a levar a sério a música há pouco mais de cinco anos. De lá pra cá, tem se destacado pela grande potência vocal, presença de palco segura e carisma.

Caminhando entre o rock clássico, pop e internacional, esta é a primeira vez que Inamara participa de um reality. “Foi um prazer enorme ter sido selecionada entre mais de tres mil inscritos para integrar o time de 80 artistas do Canta Comigo deste ano. Certamente, o maior desafio musical que já enfrentei até hoje. O Canta Comigo é um divisor de águas na minha carreira”, conta Inamara.

A cantora despontou no cenário musical mineiro depois de duas participações de destaque no Festival Sesi de Música. Em 2015, ficou entre os dez finalistas e, em 2016, entre os cinco. Nas duas ocasiões, eliminou mais de 150 inscritos. “Eu gosto de desafios e ser avaliada por jurados é sempre empolgante. Em 2015 participei interpretando João de Barro, de Maria Gadu, e em 2016, cantando Ideologia, de Cazuza”, recorda a artista.

Em 2021, já morando em São Mateus (ES), e à frente da Banda Esquina 9, foi selecionada, dentre diversas inscrições, para participar do Guriri Music Festival e conquistou, por voto popular, a segunda colocação. Em 2020, Inamara foi campeã do concurso Voz da Quarentena e ficou em terceiro lugar no concurso A Voz Brasileira. “Algumas dessas conquistas aconteceram por meio de voto popular, o que me deixa muito feliz e reforça que meu trabalho agrada muita gente”, comemora Inamara.

Em 2021, já à frente da banda Donaína, seu atual projeto, por meio de voto popular foi uma das 20 selecionadas para um projeto chamado Casa Bravo, realizado pelo Estúdio Bravo, de Vitória, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santos. “Nossa banda terá uma live gravada em estúdio e isso nos enche de ânimo mesmo diante do cenário que a pandemia trouxe para nós que vivemos de música”, avalia.

CANTA COMIGO

O Programa Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na Record TV. O objetivo dos candidatos é fazer que o maior número possível de jurados se levante e cante durante a apresentação. Ao final de cada episódio, o candidato com maior pontuação se classifica para a próxima fase. O segundo e o terceiro lugares se apresentam novamente. “Estou ansiosa para que todos vejam a minha apresentação. Foi um momento muito especial e inesquecível. Consegui externar todo meu amor pela música”, revela Inamara.

Sob o comando de Rodrigo Faro, o episódio de apresentação da cantora ipatinguense estará liberado no Netflix na próxima sexta-feira (14) e vai ao ar na Record TV no domingo (16), às 18h, no Programa Hora do Faro. “Tenho certeza que todos que conhecem a minha trajetória vão se orgulhar muito da minha apresentação. É um programa lindo, cheio de artistas talentosos e ritmos que agradam todos os gostos. Fica aqui o convite para que acompanhem a atração”, finaliza Inamara.

TRAJETÓRIA MUSICAL

Banda Lady Murphy (Ipatinga MG) – (2012 a 2016);

Inamara & Cia do Rock (Ipatinga MG / São Mateus ES) – (2015 a 2020);

Banda Esquina 9 (São Mateus ES) – (2018 a 2020);

Banda Donaína – (São Mateus ES) – (2020 e 2021).