O Centro de Memória Usiminas (CMU), inaugurado no dia 26 de outubro, está aberto para visitação de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h. E aos domingos, das 10h às 13h. Instalado no prédio do Grande Hotel de Ipatinga, o espaço já recebeu mais de 1 mil visitantes, desde a sua inauguração.

Durante a visita, o público terá acesso, de maneira interativa, à história da indústria do aço, da própria Usiminas e do município. Além do acervo histórico, o local exibe, também, importantes obras de alguns dos mais representativos nomes das artes moderna e contemporânea do país. São pinturas e esculturas assinadas, entre outros, por nomes como Amílcar de Castro, Tomie Ohtake e Bruno Giorgi, reunidas pela empresa ao longo de sua história. Além dos atrativos históricos, culturais e artísticos, o CMU conta com a exposição de uma locomotiva restaurada, de fabricação japonesa, de 1960.

A visitação é gratuita e o agendamento de visitas mediadas para escolas e grupos podem ser feitos pelo WhatsApp: 31.98437.3330.

Serviço:

Centro de Memória Usiminas

Local: Rua Antares, nº 950, bairro Castelo (prédio do antigo Grande Hotel de Ipatinga).

Horário de funcionamento: de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h. E aos domingos, das 10h às 13h.

Visitação gratuita