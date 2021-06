Circuito Comunidade e Em Casa na programação do fim de semana em Ipatinga

No último domingo do mês de junho (27), das 9h às 11h, o bairro Vila Militar vai ser receber uma dose extra de bom humor e cuidado com o meio ambiente com a passagem do Circuito Comunidade Especial Meio Ambiente. O minitrio vai convidar a comunidade a assistir a performance teatral “Ao futuro e avante”, do Coletivo Aberto de Teatro, e a participar da troca solidária de alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza por mudas cultivadas no Viveiro de Mudas da Usiminas.

Realizado pelo Instituto Usiminas com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, durante o mês de junho, o Circuito Comunidade já arrecadou 352kg de alimentos não perecíveis, 45 itens de produtos de limpeza e distribuiu 258 mudas ornamentais e de árvores. A ação itinerante também circulou, neste mês, pelos bairros Tiradentes, Bom Retiro, Cidade Nobre e Vila da Paz.

TEATRO DE OBJETOS

Para dar início à programação do fim de semana, nesta sexta (25), o Em Casa com o Instituto Usiminas apresenta a peça teatral Sonhatório, da Cia. Trucks. Três amigos, no Sanatório Boa Cabeça, se sentam à mesa, para a refeição, mas não encontram o que comer ou beber. Eles começam a brincar com os objetos que estão à volta, transformando canecas, copos, guardanapos, bules, talheres e sacolas plásticas em personagens, numa viagem por diversos mundos. A peça poderá ser acessada nas redes sociais do Instituto Usiminas, Instagram (@institutousiminas) e Facebook (https://www.facebook.com/institutousiminas).